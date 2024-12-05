Следком проводит проверку после падения школьницы из автобуса в Миассе

06 декабря 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

В следственном комитете организована доследственная проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В СУ СКР по Челябинской начали доследственную проверку после падения школьницы из салона автобуса в Миассе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Следователем будут исследованы все обстоятельства произошедшего, в том числе дана правовая оценка действиям лиц, оказывающим услуги пассажирской перевозки, по итогам принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел на остановке «Спортивная» 2 декабря. Водитель начал движение, когда девочка заходила в автобус. По итогу она упала на землю и получила травмы. Маршрутчик же скрылся. Задержать его смогли спустя несколько дней. Школьница после осмотра врачами отправлена на амбулаторное лечение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СУ СКР по Челябинской начали доследственную проверку после падения школьницы из салона автобуса в Миассе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Следователем будут исследованы все обстоятельства произошедшего, в том числе дана правовая оценка действиям лиц, оказывающим услуги пассажирской перевозки, по итогам принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел на остановке «Спортивная» 2 декабря. Водитель начал движение, когда девочка заходила в автобус. По итогу она упала на землю и получила травмы. Маршрутчик же скрылся. Задержать его смогли спустя несколько дней. Школьница после осмотра врачами отправлена на амбулаторное лечение.