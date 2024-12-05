Следком проводит проверку после падения школьницы из автобуса в Миассе

В СУ СКР по Челябинской начали доследственную проверку после падения школьницы из салона автобуса в Миассе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Следователем будут исследованы все обстоятельства произошедшего, в том числе дана правовая оценка действиям лиц, оказывающим услуги пассажирской перевозки, по итогам принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Инцидент произошел на остановке «Спортивная» 2 декабря. Водитель начал движение, когда девочка заходила в автобус. По итогу она упала на землю и получила травмы. Маршрутчик же скрылся. Задержать его смогли спустя несколько дней. Школьница после осмотра врачами отправлена на амбулаторное лечение.
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