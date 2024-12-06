Штурмовики отряда «Тайфун» в зоне проведения спецоперации спасли от гибели семью уроженки города Губаха Пермского края. Женщина вместе со своей семьей проживала в Селидово (ДНР), где последние дни идут ожесточенные бои. Военнослужащие эвакуировали жительниц населенного пункта в безопасное место. Вскоре после этого в дом, где проживала семья, попал осколок снаряда. Женщины рассказали об этом волонтерам Общероссийского народного фронта.
«В свое время маленькая уроженка Губахи вместе со своей мамой уехала жить на Украину. Там она выросла и родила дочь. Тогда она даже не предполагала, что окажется в центре боевых действий […]. В ходе боев за Селидово командир штурмовики отряда „Тайфун“ спасли ее семью, проживавшую в Селидово. Через несколько дней после эвакуации в их дом прилетела вражеская ракета», — отмечают в общественной организации.
Волонтер ОНФ поинтересовался у женщины, что она запомнила из жизни на малой родине. «Снег. Снежный городок на площади — дочке рассказывала, она не верит. Даже помню, у нас уроки физкультуры проходили зимой только в лесу на лыжах», — рассказала уроженка Губахи.
Военнослужащие помогли женщинам с временным жильем. Сейчас ОНФ решает вопрос с переездом эвакуированных и обеспечением их жильем и работой. URA.RU рассказывало, что на днях российские военнослужащие отбили Селидово, а также десятки других населенных пунктов, находившихся под контролем ВСУ.
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