Осенью 2024 года российские войска начали самое масштабное наступление и освободили около 70 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В ходе операции боевая группа «Восток» успешно преодолела оборонительные рубежи ВСУ и вошла в населенный пункт Новый Комар. Войска смогли сломить сопротивление противника и занять стратегически значимую позицию. Какая обстановка в ДНР на данный момент — в материале URA.RU.
Крупнейшее наступление ВС РФ
Командующий ВСУ Александр Сырский выразил обеспокоенность в беседе с начальником генштаба Чехии Карелу Ржегку относительно того, что российские войска начали «одно из самых мощных» наступлений за время специальной военной операции. По информации издания Newsweek, российские войска осуществили широкомасштабное продвижение в Донбассе на фронте длиной 65–70 километров. Это первое столь крупное наступление российских сил с 2022 года.
Освобожденные территории в ДНР
Действия группировки «Центр»
Группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов в ДНР. Среди освобожденных местностей находятся Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное, Журавка, Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Долиновка, Украинск, Мариновка, Нелеповка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка, Красный Яр, Николаевка, Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка, Измайловка, Кураховка, Вишневое, Кременная Балка, Вознесенка, Волченка, Степановка, Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка, Новодмитровка, Новая Ильинка, Петровка и Воровское.
Прогресс группировки «Восток»
Подразделения группировки «Восток» также активно участвовали в операциях, освободив 13 населенных пунктов в ДНР. В список вошли Пречистовка, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Максимовка, Ровнополь, Макаровка, Раздольное.
Операции группировки «Южная» и «Запад»
Южная группировка войск освободила населенные пункты Красногоровка, Григоровка (рядом с Селидово), Желанное Первое, Георгиевка, Григоровка (у Серебрянки), Острое, Верхнекаменское, Желанное Второе, Островское, Максимильяновка, Зоряное, Серебрянка, Александрополь, Катериновка, Антоновка, Дальнее. Всего было освобождено более десяти населенных пунктов. Группировка «Запад» сосредоточила свои усилия на освобождении Новосадового.
Прорыв обороны ВСУ в ДНР
Группировка «Восток» добилась значительного успеха, прорвав оборону ВСУ и войдя в населенный пункт Новый Комар. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, так как обеспечивает контроль над северными путями снабжения Великой Новоселки, а также открывает доступ к Новоочеретоватому, что дает возможность выхода в тыл оборонительным линиям ВСУ.
На данный момент в районе Нового Комара обстановка остается напряженной. ВСУ предпринимают попытки контратаковать, стремясь купировать прорыв российских войск.
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