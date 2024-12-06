Ко дню ВСУ общественный центр депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) запустил в продажу лимитированную партию куриных яиц под названием «Президентские». Об этом сообщил сам Гончаренко.
«„Яйца Зеленского“ нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны. Ко дню ВСУ Гончаренко-центры запустили в продажу лимитированную партию яиц — президентских», — написал депутат в своем telegram-канале.
Акция с продажей «Президентских» яиц, по словам политика, имеет критическую подоплеку. В частности, она направлена на выражение несогласия с отсутствием решительных действий со стороны украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу демобилизации в армии.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский потерял возможность урегулировать конфликт еще в 2023 году, пишет RT. По его мнению, в 2023 году у Украины была возможность стать членом НАТО и заключить стандартное мирное соглашение. В 2024 году такая перспектива уже не представляется возможной, заключил Гончаренко.
*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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