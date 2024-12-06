На Украине запустили в продажу «президентские» яйца

Депутат Рады Гончаренко* запустил продажу яиц «Президентских» ко дню ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине продадут «президентские» яйца
На Украине продадут «президентские» яйца Фото:

Ко дню ВСУ общественный центр депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) запустил в продажу лимитированную партию куриных яиц под названием «Президентские». Об этом сообщил сам Гончаренко.

«„Яйца Зеленского“ нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны. Ко дню ВСУ Гончаренко-центры запустили в продажу лимитированную партию яиц — президентских», — написал депутат в своем telegram-канале.

Акция с продажей «Президентских» яиц, по словам политика, имеет критическую подоплеку. В частности, она направлена на выражение несогласия с отсутствием решительных действий со стороны украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу демобилизации в армии.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский потерял возможность урегулировать конфликт еще в 2023 году, пишет RT. По его мнению, в 2023 году у Украины была возможность стать членом НАТО и заключить стандартное мирное соглашение. В 2024 году такая перспектива уже не представляется возможной, заключил Гончаренко.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Ко дню ВСУ общественный центр депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) запустил в продажу лимитированную партию куриных яиц под названием «Президентские». Об этом сообщил сам Гончаренко. «„Яйца Зеленского“ нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны. Ко дню ВСУ Гончаренко-центры запустили в продажу лимитированную партию яиц — президентских», — написал депутат в своем telegram-канале. Акция с продажей «Президентских» яиц, по словам политика, имеет критическую подоплеку. В частности, она направлена на выражение несогласия с отсутствием решительных действий со стороны украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу демобилизации в армии. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский потерял возможность урегулировать конфликт еще в 2023 году, пишет RT. По его мнению, в 2023 году у Украины была возможность стать членом НАТО и заключить стандартное мирное соглашение. В 2024 году такая перспектива уже не представляется возможной, заключил Гончаренко. *внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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