05 декабря 2024

В ХМАО стало больше убыточных нефтяных компаний

Число убыточных нефтяных компаний ХМАО выросло почти на 7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество убыточных компаний, добывающих нефти и газ, в ХМАО выросло почти на 7%
Количество убыточных компаний, добывающих нефти и газ, в ХМАО выросло почти на 7% Фото:

Доля убыточных компаний в Ханты-Мансийском автономном округе, занимающихся добычей нефти и газа, за девять месяцев 2024 года значительно выросла. Аналитики URA.RU проанализировали данные Тюменьстата и сравнили их с результатами 2023 года.

«В 2024 году доля убыточных организаций составила 42,9%, годом ранее этот показатель был равен 36%. Рост составил 6,9 процентных пункта», — подсчитали аналитики на основе официальной статистики.

Увеличение показателя произошло на фоне роста убытков добывающих компаний. За год убытки увеличились в 2,3 раза: с 13,5 до 31,5 млрд рублей. При этом прибыль нефтяных компаний снизилась с 2,13 трлн рублей в 2023 году до 1,45 трлн рублей в 2024 году, что повлияло на сальдированный финансовый результат, упавший до 1,42 трлн рублей, о чем URA.RU писало ранее.

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Доля убыточных компаний в Ханты-Мансийском автономном округе, занимающихся добычей нефти и газа, за девять месяцев 2024 года значительно выросла. Аналитики URA.RU проанализировали данные Тюменьстата и сравнили их с результатами 2023 года. «В 2024 году доля убыточных организаций составила 42,9%, годом ранее этот показатель был равен 36%. Рост составил 6,9 процентных пункта», — подсчитали аналитики на основе официальной статистики. Увеличение показателя произошло на фоне роста убытков добывающих компаний. За год убытки увеличились в 2,3 раза: с 13,5 до 31,5 млрд рублей. При этом прибыль нефтяных компаний снизилась с 2,13 трлн рублей в 2023 году до 1,45 трлн рублей в 2024 году, что повлияло на сальдированный финансовый результат, упавший до 1,42 трлн рублей, о чем URA.RU писало ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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