В ХМАО стало больше убыточных нефтяных компаний

Доля убыточных компаний в Ханты-Мансийском автономном округе, занимающихся добычей нефти и газа, за девять месяцев 2024 года значительно выросла. Аналитики URA.RU проанализировали данные Тюменьстата и сравнили их с результатами 2023 года.
«В 2024 году доля убыточных организаций составила 42,9%, годом ранее этот показатель был равен 36%. Рост составил 6,9 процентных пункта», — подсчитали аналитики на основе официальной статистики.
Увеличение показателя произошло на фоне роста убытков добывающих компаний. За год убытки увеличились в 2,3 раза: с 13,5 до 31,5 млрд рублей. При этом прибыль нефтяных компаний снизилась с 2,13 трлн рублей в 2023 году до 1,45 трлн рублей в 2024 году, что повлияло на сальдированный финансовый результат, упавший до 1,42 трлн рублей, о чем URA.RU писало ранее.
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