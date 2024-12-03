В ХМАО обрушилась прибыль нефтяных компаний

Прибыль компаний ХМАО, добывающих полезные ископаемые, за девять месяцев 2024 года сократилась почти на треть, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики URA.RU сравнили данные Тюменьстата за два года.
«За январь—сентябрь 2024 года прибыль нефтяников составила 1 450 750,1 млн рублей. Прибыль за тот же период 2023 года была равна 2 129 181,8 млн рублей. Показатель сократился на 678,4 млрд рублей: снижение составило 31,8%», — подсчитали аналитики, используя показатели официальной статистики.
Долги и убытки нефтяных компаний в 2024 году сильно выросли, что ударило по их финансовым результатам. Кредиторская задолженность увеличилась в полтора раза и составила 53,7 млрд рублей, а убытки подскочили больше чем в два раза — с 13,5 до 31,5 млрд рублей. Это напрямую повлияло на общий финансовый результат: он упал до 1,42 трлн рублей, что на 696 млрд меньше, чем в прошлом году.
Ранее URA.RU писало, что за пять месяцев 2024 года прибыль нефтяных компаний упала почти на 150 миллиардов рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года. С января по май текущего года югорские нефтяники и газовики заработали 759 млрд руб.
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