В Челябинской области спустя семь лет поймали серийного насильника. Видео

06 декабря 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Насильника отправили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области следователи смогли установить серийного насильника, который на протяжении семи лет уходил от наказания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, это удалось сделать благодаря установлению генотипа его родственника. Сотрудники угрозыска облоастного ГУ МВД задержали злоумышленника. «По изъятым в ходе осмотров мест происшествий объектам проведены молекулярно-генетические судебные экспертизы, по результатам которых выявлен генотип, произошедший от одного и того же лица мужского пола. В ноябре текущего года получены сведения, что один из проверяемых лиц может являться близким родственником предполагаемого преступника по линии „ребенок-родитель“», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Подозреваемый был задержан. После предъявления улик он признался в содеянном, а также рассказал следователям обстоятельства других двух преступлений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, насильника искали с 2016 года. Предварительно, он совершил целый ряд преступлений, связанный с действиями сексуального характера. Натянув балаклаву, он нападал на женщин и девушек. Зачастую он их еще и грабил. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области следователи смогли установить серийного насильника, который на протяжении семи лет уходил от наказания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, это удалось сделать благодаря установлению генотипа его родственника. Сотрудники угрозыска облоастного ГУ МВД задержали злоумышленника. «По изъятым в ходе осмотров мест происшествий объектам проведены молекулярно-генетические судебные экспертизы, по результатам которых выявлен генотип, произошедший от одного и того же лица мужского пола. В ноябре текущего года получены сведения, что один из проверяемых лиц может являться близким родственником предполагаемого преступника по линии „ребенок-родитель“», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Подозреваемый был задержан. После предъявления улик он признался в содеянном, а также рассказал следователям обстоятельства других двух преступлений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, насильника искали с 2016 года. Предварительно, он совершил целый ряд преступлений, связанный с действиями сексуального характера. Натянув балаклаву, он нападал на женщин и девушек. Зачастую он их еще и грабил. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.