В Челябинской области спустя семь лет поймали серийного насильника. Видео

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Насильника отправили в СИЗО Фото:

В Челябинской области следователи смогли установить серийного насильника, который на протяжении семи лет уходил от наказания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, это удалось сделать благодаря установлению генотипа его родственника. Сотрудники угрозыска облоастного ГУ МВД задержали злоумышленника.

«По изъятым в ходе осмотров мест происшествий объектам проведены молекулярно-генетические судебные экспертизы, по результатам которых выявлен генотип, произошедший от одного и того же лица мужского пола. В ноябре текущего года получены сведения, что один из проверяемых лиц может являться близким родственником предполагаемого преступника по линии „ребенок-родитель“», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Подозреваемый был задержан. После предъявления улик он признался в содеянном, а также рассказал следователям обстоятельства других двух преступлений.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, насильника искали с 2016 года. Предварительно, он совершил целый ряд преступлений, связанный с действиями сексуального характера. Натянув балаклаву, он нападал на женщин и девушек. Зачастую он их еще и грабил.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Челябинской области следователи смогли установить серийного насильника, который на протяжении семи лет уходил от наказания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, это удалось сделать благодаря установлению генотипа его родственника. Сотрудники угрозыска облоастного ГУ МВД задержали злоумышленника. «По изъятым в ходе осмотров мест происшествий объектам проведены молекулярно-генетические судебные экспертизы, по результатам которых выявлен генотип, произошедший от одного и того же лица мужского пола. В ноябре текущего года получены сведения, что один из проверяемых лиц может являться близким родственником предполагаемого преступника по линии „ребенок-родитель“», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Подозреваемый был задержан. После предъявления улик он признался в содеянном, а также рассказал следователям обстоятельства других двух преступлений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, насильника искали с 2016 года. Предварительно, он совершил целый ряд преступлений, связанный с действиями сексуального характера. Натянув балаклаву, он нападал на женщин и девушек. Зачастую он их еще и грабил. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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