Челябинский губернатор предложил ввести новые льготы для матерей с детьми

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил бизнесу ввести новые льготы для воспитывающих детей матерей. Как глава региона заявил на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП), предприятия наработали широкую практику в этом вопросе.
«Мер и предложений по поддержке матерей достаточно много. Надо их брать в работу. У нас уже есть примеры в регионе, где предприятия предоставляют материальную помощь многодетным семьям, оплачивают отпуск или компенсируют расходы на продленку», — отметил Текслер.
Глава региона озвучил несколько предложений. Он предложил промышленникам изучить опыт с введением гибкого графика для матерей, Среди предложений также есть компенсация расходов на детские кружки и лечение, дополнительная помощь при рождении или усыновлении ребенка. Отдельно Текслер акцентировал внимание на помощи одиноким матерям, для которых такие меры особенно актуальны.
Глава региона отметил, что предприятия Челябинской области направили на развитие за год 500 миллиардов рублей инвестиций. По словам губернатора, рост инвестиций достиг 8% в реальном выражении к 2023 году, а зарплаты челябинцев выросли на 13,8%.
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