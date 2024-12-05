Власти раскрыли, как собираются праздновать 94-день рождения ХМАО

Власти ХМАО 8 декабря начнут праздничные мероприятия в честь Дня округа, продлятся они до 16 декабря. В муниципалитетах региона пройдут открытые уроки, лекции, экскурсии, фотовыставки и кинопоказы. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства Югры.
«Одним из самых крупных мероприятий станет выставка-ярмарка „Товары земли Югорской“. С 8 по 10 декабря в Ханты-Мансийске соберутся лучшие окружные товаропроизводители», — сообщают в правительстве.
Помимо образовательных и культурных программ в ХМАО пройдет награждение жителей, оказавших значительное влияние на развитие региона. Власти округа подготовили сайт, на котором можно ознакомиться с местом и временем проведения мероприятий.
Ранее URA.RU писало, что на День нефтяника правительство ХМАО организовало гастроли хора Михаила Турецкого. Выступления проходили в пяти городах округа.
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