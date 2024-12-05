05 декабря 2024

Власти раскрыли, как собираются праздновать 94-день рождения ХМАО

В ХМАО подготовили праздничные мероприятия в честь Дня округа
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО праздники в честь Дня округа пройдут до 16 декабря
В ХМАО праздники в честь Дня округа пройдут до 16 декабря Фото:

Власти ХМАО 8 декабря начнут праздничные мероприятия в честь Дня округа, продлятся они до 16 декабря. В муниципалитетах региона пройдут открытые уроки, лекции, экскурсии, фотовыставки и кинопоказы. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства Югры.

«Одним из самых крупных мероприятий станет выставка-ярмарка „Товары земли Югорской“. С 8 по 10 декабря в Ханты-Мансийске соберутся лучшие окружные товаропроизводители», — сообщают в правительстве. 

Помимо образовательных и культурных программ в ХМАО пройдет награждение жителей, оказавших значительное влияние на развитие региона. Власти округа подготовили сайт, на котором можно ознакомиться с местом и временем проведения мероприятий.

Ранее URA.RU писало, что на День нефтяника правительство ХМАО организовало гастроли хора Михаила Турецкого. Выступления проходили в пяти городах округа.

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Власти ХМАО 8 декабря начнут праздничные мероприятия в честь Дня округа, продлятся они до 16 декабря. В муниципалитетах региона пройдут открытые уроки, лекции, экскурсии, фотовыставки и кинопоказы. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства Югры. «Одним из самых крупных мероприятий станет выставка-ярмарка „Товары земли Югорской“. С 8 по 10 декабря в Ханты-Мансийске соберутся лучшие окружные товаропроизводители», — сообщают в правительстве.  Помимо образовательных и культурных программ в ХМАО пройдет награждение жителей, оказавших значительное влияние на развитие региона. Власти округа подготовили сайт, на котором можно ознакомиться с местом и временем проведения мероприятий. Ранее URA.RU писало, что на День нефтяника правительство ХМАО организовало гастроли хора Михаила Турецкого. Выступления проходили в пяти городах округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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