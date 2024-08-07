07 августа 2024

Правительство ХМАО организует гастроли хора Турецкого на День нефтяника

© Служба новостей «URA.RU»
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"Хор Турецкого" выступят в пяти городах ХМАО на День нефтяника
"Хор Турецкого" выступят в пяти городах ХМАО на День нефтяника Фото:

Правительство ХМАО организует гастроли хора Михаила Турецкого в пяти городах округа. Артисты выступят в честь Дня нефтяника. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU.

«С 24 по 28 августа 2024 года в Югре по инициативе правительства автономного округа состоится гастрольный тур коллектива „Хор Турецкого“. Концерты будут проходить под открытым небом и станут подарком для югорчан в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности», — следует из документа. Выступления состоятся в Урае, Югорске, Нефтеюганске, Радужном и Нижневартовске.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтяные и газовые компании ХМАО отказались от проведения массовых городских мероприятий в честь своего профессионального праздника. Отмена гуляний связана с требованиями безопасности. 

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Правительство ХМАО организует гастроли хора Михаила Турецкого в пяти городах округа. Артисты выступят в честь Дня нефтяника. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU. «С 24 по 28 августа 2024 года в Югре по инициативе правительства автономного округа состоится гастрольный тур коллектива „Хор Турецкого“. Концерты будут проходить под открытым небом и станут подарком для югорчан в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности», — следует из документа. Выступления состоятся в Урае, Югорске, Нефтеюганске, Радужном и Нижневартовске. Ранее URA.RU сообщало, что нефтяные и газовые компании ХМАО отказались от проведения массовых городских мероприятий в честь своего профессионального праздника. Отмена гуляний связана с требованиями безопасности. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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