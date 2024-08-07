Правительство ХМАО организует гастроли хора Турецкого на День нефтяника

Правительство ХМАО организует гастроли хора Михаила Турецкого в пяти городах округа. Артисты выступят в честь Дня нефтяника. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU.
«С 24 по 28 августа 2024 года в Югре по инициативе правительства автономного округа состоится гастрольный тур коллектива „Хор Турецкого“. Концерты будут проходить под открытым небом и станут подарком для югорчан в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности», — следует из документа. Выступления состоятся в Урае, Югорске, Нефтеюганске, Радужном и Нижневартовске.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтяные и газовые компании ХМАО отказались от проведения массовых городских мероприятий в честь своего профессионального праздника. Отмена гуляний связана с требованиями безопасности.
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