Мигрантам в Забайкалье запретят перевозить людей и заниматься торговлей

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Мигрантам в Забайкалье введут дополнительные трудовые ограничения
Мигрантам в Забайкалье введут дополнительные трудовые ограничения Фото:

В 2025 году в Забайкальском крае появятся дополнительные ограничения для иностранных граждан, работающих по патентам. Об этом говорится на официальном портале правительства региона.

«Ограничения касаются сферы лесоводства и лесозаготовки, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях», — сообщается пресс-службой края. Также ограничения коснулись оптовой и розничной торговли. Мигранты не смогут ремонтировать транспортные средства, им будет запрещено заниматься грузоперевозками и перевозкой пассажиров на автобусах, автомобилях и железнодорожном транспорте. Ограничения введены в целях приоритетного трудоустройства российских граждан, защиты национального рынка труда, стимулирования внутренней трудовой миграции.

Ранее в Забайкальском крае депутаты приняли закон, повышающий налог на доходы работающих иностранцев на основании патента. Региональный коэффициент повысили 3,6 до 4,3. Изменения вступят в свою силу в 2025 году.

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В 2025 году в Забайкальском крае появятся дополнительные ограничения для иностранных граждан, работающих по патентам. Об этом говорится на официальном портале правительства региона. «Ограничения касаются сферы лесоводства и лесозаготовки, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях», — сообщается пресс-службой края. Также ограничения коснулись оптовой и розничной торговли. Мигранты не смогут ремонтировать транспортные средства, им будет запрещено заниматься грузоперевозками и перевозкой пассажиров на автобусах, автомобилях и железнодорожном транспорте. Ограничения введены в целях приоритетного трудоустройства российских граждан, защиты национального рынка труда, стимулирования внутренней трудовой миграции. Ранее в Забайкальском крае депутаты приняли закон, повышающий налог на доходы работающих иностранцев на основании патента. Региональный коэффициент повысили 3,6 до 4,3. Изменения вступят в свою силу в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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