Мигрантам в Забайкалье запретят перевозить людей и заниматься торговлей

В 2025 году в Забайкальском крае появятся дополнительные ограничения для иностранных граждан, работающих по патентам. Об этом говорится на официальном портале правительства региона.
«Ограничения касаются сферы лесоводства и лесозаготовки, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях», — сообщается пресс-службой края. Также ограничения коснулись оптовой и розничной торговли. Мигранты не смогут ремонтировать транспортные средства, им будет запрещено заниматься грузоперевозками и перевозкой пассажиров на автобусах, автомобилях и железнодорожном транспорте. Ограничения введены в целях приоритетного трудоустройства российских граждан, защиты национального рынка труда, стимулирования внутренней трудовой миграции.
Ранее в Забайкальском крае депутаты приняли закон, повышающий налог на доходы работающих иностранцев на основании патента. Региональный коэффициент повысили 3,6 до 4,3. Изменения вступят в свою силу в 2025 году.
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