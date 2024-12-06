Замгубернатора Ростовской области попался на многомиллионной взятке

В отношении Виталия Кушнарева, занимающего должность заместителя губернатора Ростовской области и министра транспорта, было возбуждено уголовное дело за получение им взятки в размере 27 миллионов рублей. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«В отношении Кушнарева возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками УФСБ России по Ростовской области», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело против Кушнарева по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. У замгубернатора нашли кольт, передает «MK.RU». Кировский районный суд города Ростова-на-Дону принял решение об аресте Кушнарева на срок два месяца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.