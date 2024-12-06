Замгубернатора Ростовской области попался на многомиллионной взятке

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Кушнарев обвиняется в получении взятки в размере 27 миллионов рублей
Кушнарев обвиняется в получении взятки в размере 27 миллионов рублей Фото:

В отношении Виталия Кушнарева, занимающего должность заместителя губернатора Ростовской области и министра транспорта, было возбуждено уголовное дело за получение им взятки в размере 27 миллионов рублей. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«В отношении Кушнарева возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками УФСБ России по Ростовской области», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. 

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело против Кушнарева по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. У замгубернатора нашли кольт, передает «MK.RU». Кировский районный суд города Ростова-на-Дону принял решение об аресте Кушнарева на срок два месяца.

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В отношении Виталия Кушнарева, занимающего должность заместителя губернатора Ростовской области и министра транспорта, было возбуждено уголовное дело за получение им взятки в размере 27 миллионов рублей. Об этом сообщают правоохранительные органы. «В отношении Кушнарева возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками УФСБ России по Ростовской области», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов.  Ранее следственные органы возбудили уголовное дело против Кушнарева по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. У замгубернатора нашли кольт, передает «MK.RU». Кировский районный суд города Ростова-на-Дону принял решение об аресте Кушнарева на срок два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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