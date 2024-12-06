Солист группы «Звери» в шоу Басты передал привет Кургану. Видео

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Рома Зверь передал привет Кургану
Рома Зверь передал привет Кургану Фото:

Солист группы «Звери» Роман Билык (Зверь) вспомнил про Курган на съемках онлайн-шоу Басты «Вопрос ребром». Ведущий шоу передал привет друзьям в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, на что певец добавил: «И Кургану тоже!». Выпуск набрал более 500 тысяч просмотров.

«В недавнем выпуске шоу Басты „Вопрос Ребром“ во время разговора Василий Вакуленко вспомнил, что у него много друзей в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. И передал привет этим городам. Гость выпуска, Рома Зверь, добавил: „И Кургану тоже!“, пишет паблик „Короче, Курган!“

На шоу гость также рассказал о своем самом опасном выступлении, которое произошло много лет назад в шахтерском городке. В тот период он носил стиль «хиппи» в одежде, длинные волосы, украшения на руках. Слушатели не оценили образ исполнителя, и после концентра решили с ним разобраться. В автобус музыканта полетели бутылки. «Это было реально страшно», — поделился он.

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Солист группы «Звери» Роман Билык (Зверь) вспомнил про Курган на съемках онлайн-шоу Басты «Вопрос ребром». Ведущий шоу передал привет друзьям в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, на что певец добавил: «И Кургану тоже!». Выпуск набрал более 500 тысяч просмотров. «В недавнем выпуске шоу Басты „Вопрос Ребром“ во время разговора Василий Вакуленко вспомнил, что у него много друзей в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. И передал привет этим городам. Гость выпуска, Рома Зверь, добавил: „И Кургану тоже!“, пишет паблик „Короче, Курган!“ На шоу гость также рассказал о своем самом опасном выступлении, которое произошло много лет назад в шахтерском городке. В тот период он носил стиль «хиппи» в одежде, длинные волосы, украшения на руках. Слушатели не оценили образ исполнителя, и после концентра решили с ним разобраться. В автобус музыканта полетели бутылки. «Это было реально страшно», — поделился он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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