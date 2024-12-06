Солист группы «Звери» Роман Билык (Зверь) вспомнил про Курган на съемках онлайн-шоу Басты «Вопрос ребром». Ведущий шоу передал привет друзьям в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, на что певец добавил: «И Кургану тоже!». Выпуск набрал более 500 тысяч просмотров.
«В недавнем выпуске шоу Басты „Вопрос Ребром“ во время разговора Василий Вакуленко вспомнил, что у него много друзей в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. И передал привет этим городам. Гость выпуска, Рома Зверь, добавил: „И Кургану тоже!“, пишет паблик „Короче, Курган!“
На шоу гость также рассказал о своем самом опасном выступлении, которое произошло много лет назад в шахтерском городке. В тот период он носил стиль «хиппи» в одежде, длинные волосы, украшения на руках. Слушатели не оценили образ исполнителя, и после концентра решили с ним разобраться. В автобус музыканта полетели бутылки. «Это было реально страшно», — поделился он.
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