Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах

Гололед прогнозируют 7 декабря
В Тюменской области 7 декабря прогнозируется гололед и изморось на дорогах. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправавтодор».
«На территории Тюменской области 7 декабря прогнозируются изморозевые отложения. Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда», — рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что на трассах работает дежурная техника. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
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