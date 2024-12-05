05 декабря 2024

Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах

В Тюмени 7 декабря ожидается изморось и гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед прогнозируют 7 декабря
Гололед прогнозируют 7 декабря Фото:

В Тюменской области 7 декабря прогнозируется гололед и изморось на дорогах. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправавтодор».

«На территории Тюменской области 7 декабря прогнозируются изморозевые отложения. Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что на трассах работает дежурная техника. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

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В Тюменской области 7 декабря прогнозируется гололед и изморось на дорогах. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправавтодор». «На территории Тюменской области 7 декабря прогнозируются изморозевые отложения. Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда», — рассказали в ведомстве. Там также отметили, что на трассах работает дежурная техника. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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