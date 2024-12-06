Как защитить недвижимость от ЧП во время новогодних праздников

Ежегодно в преддверии новогодних праздников Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает гражданам о значительном увеличении числа пожаров в жилых помещениях, поэтому важно сделать страховой полис. При его оформлении следует тщательно указывать суммы, на которые предполагается застраховать имущество, чтобы защитить свою недвижимость. Об этом сообщает управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.
«Действительно, традиционно в праздничные дни наблюдаем небольшой рост количества страховых событий», — передает «МК.RU» слова Искры. Эксперт советует при оформлении полиса страхования тщательно указывать суммы, на которые предполагается застраховать имущество. От этих цифр будет зависеть размер возмещения в случае наступления страхового события.
Искра отметил, что страховая компания вправе отказать в выплате по страховому случаю, если фактические обстоятельства не соответствуют условиям, прописанным в полисе. Скорость выплаты компенсации зависит от размера ущерба и сложности конкретного случая. по словам эксперта, мелкие выплаты (до 30-50 тыс. рублей) обычно производятся в течение нескольких дней. Для получения такой выплаты достаточно подать заявление и загрузить фотографии повреждений через личный кабинет на сайте страховщика. В случае более значительных выплат потребуется предоставление дополнительных документов.
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