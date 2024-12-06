Митрополит Кульберг ушел от ответа о своем помощнике, угодившем в секс-скандал

Митрополит Кульберг обещал прокомментировать уголовное дело помощника Сидорова
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Великий чин освящения храма во имя Архангела Михаила в селе Новоипатово. Свердловская область, митрополит евгений, кульберг евгений
Владыка Евгений обещал высказать о скандальной ситуации с экс-помощником Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) отказался комментировать секс-скандал с участием своего помощника — священника Даниила Сидорова, обвиняемого в домогательствах к студентке и еще одной женщине. Как сообщил владыка в разговоре с URA.RU, он намерен сделать это позже.

«Позже я обязательно прокомментирую в своем telegram-канале», — кратко ответил митрополит агентству. По его словам, он планирует публикацию в ближайшее время. Когда — не уточнил. Владыка и ранее не комментировал напрямую ситуацию, а лишь выкладывал загадочные посты. В них он рассуждал о добре, зле, греховности, а также упрекал журналистов.

О задержании Сидорова, который работал помощником у Кульберга с 2020 года, стало известно 25 ноября. Как считает следствие, он выследил студентку и домогался до нее. Девушка обратилась в полицию, подозреваемого вычислили, вину священник признал. Следствие просило об аресте, однако суд назначил ему запрет определенных действий. Позже стало известно об еще одной жертве Сидорова — 38-летней женщине. Решением церковного суда Екатеринбургской епархии клирику запретили проводить служения. Подробнее об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) отказался комментировать секс-скандал с участием своего помощника — священника Даниила Сидорова, обвиняемого в домогательствах к студентке и еще одной женщине. Как сообщил владыка в разговоре с URA.RU, он намерен сделать это позже. «Позже я обязательно прокомментирую в своем telegram-канале», — кратко ответил митрополит агентству. По его словам, он планирует публикацию в ближайшее время. Когда — не уточнил. Владыка и ранее не комментировал напрямую ситуацию, а лишь выкладывал загадочные посты. В них он рассуждал о добре, зле, греховности, а также упрекал журналистов. О задержании Сидорова, который работал помощником у Кульберга с 2020 года, стало известно 25 ноября. Как считает следствие, он выследил студентку и домогался до нее. Девушка обратилась в полицию, подозреваемого вычислили, вину священник признал. Следствие просило об аресте, однако суд назначил ему запрет определенных действий. Позже стало известно об еще одной жертве Сидорова — 38-летней женщине. Решением церковного суда Екатеринбургской епархии клирику запретили проводить служения. Подробнее об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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