В ХМАО к концу года взлетели цены на проживание в гостиницах

Проживание в элитных гостиницах ХМАО подорожало на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Проживание в четырех- и пятизвездочных гостиницах ХМАО подорожало более чем на 20%
Проживание в четырех- и пятизвездочных гостиницах ХМАО подорожало более чем на 20% Фото:

В гостиницах Ханты-Мансийского автономного округа за год подорожало проживание. Больше всего выросли цены в премиальных отелях — более чем на 20%, сообщил URA.RU Росстат.

«Стоимость проживания в четырех- и пятизвездочной гостинице в сутки с человека в среднем по региону в начале декабря составила более 3128 рублей. К концу прошлого года цена была на уровне 2544 рублей», — следует из данных службы статистики. Соответственно, удорожание составило 22,9%.

Самая высокая стоимость проживания среди крупнейших городов Югры — в гостиницах Ханты-Мансийска. Здесь нужно заплатить больше четырех тысяч рублей. В Сургуте и Нижневартовске средние ценники почти одинаковые — около 2,8 тысяч.

Кроме люксовых отелей, за год подорожали и гостиницы с двумя звездами. По региону стоимость выросла примерно на 11%. При этом больше всего номера в таких отелях стоят в Нижневартовске — около 2,2 тысяч рублей.

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В гостиницах Ханты-Мансийского автономного округа за год подорожало проживание. Больше всего выросли цены в премиальных отелях — более чем на 20%, сообщил URA.RU Росстат. «Стоимость проживания в четырех- и пятизвездочной гостинице в сутки с человека в среднем по региону в начале декабря составила более 3128 рублей. К концу прошлого года цена была на уровне 2544 рублей», — следует из данных службы статистики. Соответственно, удорожание составило 22,9%. Самая высокая стоимость проживания среди крупнейших городов Югры — в гостиницах Ханты-Мансийска. Здесь нужно заплатить больше четырех тысяч рублей. В Сургуте и Нижневартовске средние ценники почти одинаковые — около 2,8 тысяч. Кроме люксовых отелей, за год подорожали и гостиницы с двумя звездами. По региону стоимость выросла примерно на 11%. При этом больше всего номера в таких отелях стоят в Нижневартовске — около 2,2 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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