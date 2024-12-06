Лукашенко: планы Минска и Москвы возбудили Запад

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Лукашенко заявил, что договор в сфере безопасности России и Белоруссии взбудоражил Запад
Лукашенко заявил, что договор в сфере безопасности России и Белоруссии взбудоражил Запад Фото:

На Западе договор в сфере безопасности, который Москва и Минск планируют подписать, вызвал чересчур эмоциональную реакцию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Прежде, чем подписать наш с вами договор, Владимир Владимирович [Путин], я отмечу, что наши так называемые „партнеры на Западе“ чересчур возбудились по этому поводу», — сказал глава Белоруссии. Об этом он заявил во время заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Ранее глава РФ Владимир Путин одобрил предложение Министерства иностранных дел России о подписании договора с Белоруссией, который предусматривает гарантии безопасности в рамках Союзного государства. Это решение направлено на укрепление взаимодействия и обеспечение стабильности на территории обеих стран.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что новая концепция безопасности, которая будет утверждаться в Минске, предусматривает гарантированное взаимное обеспечение безопасности и углубление союзничества между Россией и Белоруссией.

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На Западе договор в сфере безопасности, который Москва и Минск планируют подписать, вызвал чересчур эмоциональную реакцию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.  «Прежде, чем подписать наш с вами договор, Владимир Владимирович [Путин], я отмечу, что наши так называемые „партнеры на Западе“ чересчур возбудились по этому поводу», — сказал глава Белоруссии. Об этом он заявил во время заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Ранее глава РФ Владимир Путин одобрил предложение Министерства иностранных дел России о подписании договора с Белоруссией, который предусматривает гарантии безопасности в рамках Союзного государства. Это решение направлено на укрепление взаимодействия и обеспечение стабильности на территории обеих стран. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что новая концепция безопасности, которая будет утверждаться в Минске, предусматривает гарантированное взаимное обеспечение безопасности и углубление союзничества между Россией и Белоруссией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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