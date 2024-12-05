05 декабря 2024

В ХМАО учителя жалуются на отсутствия индексации зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Учителям Нижневартовска не сделали перерасчет выплат
Учителям Нижневартовска не сделали перерасчет выплат Фото:

Учителя некоторых школ Нижневартовска пожаловались на отсутствие перерасчета зарплат. Об этом сообщили преподаватели в соцсетях.

«В иных муниципалитетах эти перерасчеты произведены уже в сентябре. В нашем же городе дело начало продвигаться только недавно, но, к сожалению, не во всех школах. В этом, собственно, и недоумение педагогов наших коллективов. В наших школах об этом перерасчете и не слышали!» — сообщили педагоги школ на правах анонимности в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

Перерасчет зарплат должен был произойти с января по сентябрь текущего года, но до сих пор учителя не увидели изменений в сумме выплат. По словам преподавателей, директора школ игнорируют их просьбы, а бухгалтера вообще не понимают о какой индексации зарплаты идет речь.

Агентство URA.RU направило официальный запрос в администрацию Нижневартовска. Ответ ожидается.

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Учителя некоторых школ Нижневартовска пожаловались на отсутствие перерасчета зарплат. Об этом сообщили преподаватели в соцсетях. «В иных муниципалитетах эти перерасчеты произведены уже в сентябре. В нашем же городе дело начало продвигаться только недавно, но, к сожалению, не во всех школах. В этом, собственно, и недоумение педагогов наших коллективов. В наших школах об этом перерасчете и не слышали!» — сообщили педагоги школ на правах анонимности в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Перерасчет зарплат должен был произойти с января по сентябрь текущего года, но до сих пор учителя не увидели изменений в сумме выплат. По словам преподавателей, директора школ игнорируют их просьбы, а бухгалтера вообще не понимают о какой индексации зарплаты идет речь. Агентство URA.RU направило официальный запрос в администрацию Нижневартовска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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