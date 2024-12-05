В ХМАО учителя жалуются на отсутствия индексации зарплаты

Учителя некоторых школ Нижневартовска пожаловались на отсутствие перерасчета зарплат. Об этом сообщили преподаватели в соцсетях.
«В иных муниципалитетах эти перерасчеты произведены уже в сентябре. В нашем же городе дело начало продвигаться только недавно, но, к сожалению, не во всех школах. В этом, собственно, и недоумение педагогов наших коллективов. В наших школах об этом перерасчете и не слышали!» — сообщили педагоги школ на правах анонимности в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
Перерасчет зарплат должен был произойти с января по сентябрь текущего года, но до сих пор учителя не увидели изменений в сумме выплат. По словам преподавателей, директора школ игнорируют их просьбы, а бухгалтера вообще не понимают о какой индексации зарплаты идет речь.
Агентство URA.RU направило официальный запрос в администрацию Нижневартовска. Ответ ожидается.
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