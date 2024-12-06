В Румынии аннулировали итоги президентских выборов

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил Euronews Romania со ссылкой на официальное судебное постановление. Новую дату проведения выборов определит правительство.
«На основании статьи 146 Конституции отменить весь избирательный процесс», — заявлено в решении КС. Информацию об этом передает Euronews Romania.
Отмечается, что решение суда было обусловлено серьезными нарушениями в процессе голосования. По мнению суда, они могли повлиять на итоги выборов.
Первый тур выборов президента прошел 24 ноября. Второй тур президентских выборов был запланирован на 8 декабря, однако решением суда его проведение отменяется.
В понедельник в Румынии Конституционный Суд подтвердил результаты первого раунда президентских выборов. Согласно итогам голосования, на первом месте оказался независимый кандидат Кэлин Георгеску, получивший 22,94% голосов. После президент страны Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и Министерства внутренних дел, касающиеся нарушений во время избирательной кампании. В ответ на возросшее общественное давление Конституционный Суд принял решение о проведении анализа новых поступивших жалоб. Это решение было принято несмотря на то, что граждане Румынии, находящиеся за рубежом, уже начали участвовать во втором туре выборов в пятницу.
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