В Румынии аннулировали итоги президентских выборов

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В Румынии отменили первый тур президентских выборов 2024 года
В Румынии отменили первый тур президентских выборов 2024 года Фото:

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил Euronews Romania со ссылкой на официальное судебное постановление. Новую дату проведения выборов определит правительство.

«На основании статьи 146 Конституции отменить весь избирательный процесс», — заявлено в решении КС. Информацию об этом передает Euronews Romania.

Отмечается, что решение суда было обусловлено серьезными нарушениями в процессе голосования. По мнению суда, они могли повлиять на итоги выборов.

Первый тур выборов президента прошел 24 ноября. Второй тур президентских выборов был запланирован на 8 декабря, однако решением суда его проведение отменяется.

В понедельник в Румынии Конституционный Суд подтвердил результаты первого раунда президентских выборов. Согласно итогам голосования, на первом месте оказался независимый кандидат Кэлин Георгеску, получивший 22,94% голосов. После президент страны Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и Министерства внутренних дел, касающиеся нарушений во время избирательной кампании. В ответ на возросшее общественное давление Конституционный Суд принял решение о проведении анализа новых поступивших жалоб. Это решение было принято несмотря на то, что граждане Румынии, находящиеся за рубежом, уже начали участвовать во втором туре выборов в пятницу.

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Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил Euronews Romania со ссылкой на официальное судебное постановление. Новую дату проведения выборов определит правительство. «На основании статьи 146 Конституции отменить весь избирательный процесс», — заявлено в  решении КС. Информацию об этом передает Euronews Romania. Отмечается, что решение суда было обусловлено серьезными нарушениями в процессе голосования. По мнению суда, они могли повлиять на итоги выборов. Первый тур выборов президента прошел 24 ноября. Второй тур президентских выборов был запланирован на 8 декабря, однако решением суда его проведение отменяется. В понедельник в Румынии Конституционный Суд подтвердил результаты первого раунда президентских выборов. Согласно итогам голосования, на первом месте оказался независимый кандидат Кэлин Георгеску, получивший 22,94% голосов. После президент страны Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и Министерства внутренних дел, касающиеся нарушений во время избирательной кампании. В ответ на возросшее общественное давление Конституционный Суд принял решение о проведении анализа новых поступивших жалоб. Это решение было принято несмотря на то, что граждане Румынии, находящиеся за рубежом, уже начали участвовать во втором туре выборов в пятницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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