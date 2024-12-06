Минздрав зарегистрировал новую вакцину от коронавируса

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Гам-VLP-мультивак»
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Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики COVID - "Гам-VLP-мультивак
Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики COVID - "Гам-VLP-мультивак Фото:

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще одну вакцину, которая способствует профилактике коронавирусной инфекции. Отечественный препарат называется «Гам-VLP-мультивак». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — Гам-VLP-мультивак», — говорится в сообщении. Его цитирует РИА Новости.

Отмечается, что препарат создан на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавируса, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. Разработчик вакцины и производитель вакцины — «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще одну вакцину, которая способствует профилактике коронавирусной инфекции. Отечественный препарат называется «Гам-VLP-мультивак». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — Гам-VLP-мультивак», — говорится в сообщении. Его цитирует РИА Новости. Отмечается, что препарат создан на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавируса, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. Разработчик вакцины и производитель вакцины — «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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