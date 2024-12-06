Минздрав зарегистрировал новую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще одну вакцину, которая способствует профилактике коронавирусной инфекции. Отечественный препарат называется «Гам-VLP-мультивак». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — Гам-VLP-мультивак», — говорится в сообщении. Его цитирует РИА Новости.
Отмечается, что препарат создан на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавируса, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. Разработчик вакцины и производитель вакцины — «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.
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