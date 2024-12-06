Медики привезли Высоковой ингалятор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) за последнюю неделю дважды вызвала себе скорую помощь. На своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) звезда призналась, что с ней произошло много ярких событий.

«Много ярких событий произошло за последние дни. Но я никак не могу выздороветь. До Нового года осталась дожить», — написала Высокова. Сегодня медики поставили ей ингалятор, а 2 декабря — капельницу.

По словам певицы, в борьбе с болезнью ей помогает коллега по цеху Мари Краймбрери. От нее она получила лекарства и сладости.

Фото: страница klavacoca в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)