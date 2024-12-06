Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) за последнюю неделю дважды вызвала себе скорую помощь. На своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) звезда призналась, что с ней произошло много ярких событий.
«Много ярких событий произошло за последние дни. Но я никак не могу выздороветь. До Нового года осталась дожить», — написала Высокова. Сегодня медики поставили ей ингалятор, а 2 декабря — капельницу.
По словам певицы, в борьбе с болезнью ей помогает коллега по цеху Мари Краймбрери. От нее она получила лекарства и сладости.
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