Клава Кока второй раз за неделю вызвала себе скорую помощь. Фото

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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
Медики привезли Высоковой ингалятор Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) за последнюю неделю дважды вызвала себе скорую помощь. На своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) звезда призналась, что с ней произошло много ярких событий.

«Много ярких событий произошло за последние дни. Но я никак не могу выздороветь. До Нового года осталась дожить», — написала Высокова. Сегодня медики поставили ей ингалятор, а 2 декабря — капельницу.

По словам певицы, в борьбе с болезнью ей помогает коллега по цеху Мари Краймбрери. От нее она получила лекарства и сладости.

Фото:

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) за последнюю неделю дважды вызвала себе скорую помощь. На своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) звезда призналась, что с ней произошло много ярких событий. «Много ярких событий произошло за последние дни. Но я никак не могу выздороветь. До Нового года осталась дожить», — написала Высокова. Сегодня медики поставили ей ингалятор, а 2 декабря — капельницу. По словам певицы, в борьбе с болезнью ей помогает коллега по цеху Мари Краймбрери. От нее она получила лекарства и сладости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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