Блогер из Чебоксар выиграла суд у челябинской тиктокерши за кражу идей

06 декабря 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Суд постановил выплатить пострадавшей стороне 210 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогерша из Чебоксар Софья Головина выиграла суд у тиктокерши Лилианы Соколовской из города Катав-Ивановска Челябинской области за кражу идей для роликов. Решение было принято в Арбитражном суде региона. Прецедент стал первым подобным в России. «Головина из Чебоксар снимала тиктоки с туториалами по мобильной видеосъемке и набирала на этом миллионы просмотров. Более мелкая блогерша — Лилиана Соколовская из города Катав-Ивановска — полностью брала ее тексты, снимала точно такие же видео и вела свой тикток», — пишет SHOT. Позднее Соколовская запустила якобы свой авторский курс по съемкам и монтажу. За онлайн-марафон она брала до 300 тысяч рублей. Курс также был скопирован у Головиной. Тогда Головина обратилась в Арбитражный суд Челябинской области. Суд постановил выплатить пострадавшей стороне компенсацию до 210 тысяч рублей. Это первое выигранное дело в России, связанное с кражей идей для тиктоков. Инстасамка ранее отсудила у актера, уроженца Челябинска Станислава Ярушина два миллиона рублей за песню «За деньги да». Песня была исполнена на шоу Ярушина без разрешения автора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогерша из Чебоксар Софья Головина выиграла суд у тиктокерши Лилианы Соколовской из города Катав-Ивановска Челябинской области за кражу идей для роликов. Решение было принято в Арбитражном суде региона. Прецедент стал первым подобным в России. «Головина из Чебоксар снимала тиктоки с туториалами по мобильной видеосъемке и набирала на этом миллионы просмотров. Более мелкая блогерша — Лилиана Соколовская из города Катав-Ивановска — полностью брала ее тексты, снимала точно такие же видео и вела свой тикток», — пишет SHOT. Позднее Соколовская запустила якобы свой авторский курс по съемкам и монтажу. За онлайн-марафон она брала до 300 тысяч рублей. Курс также был скопирован у Головиной. Тогда Головина обратилась в Арбитражный суд Челябинской области. Суд постановил выплатить пострадавшей стороне компенсацию до 210 тысяч рублей. Это первое выигранное дело в России, связанное с кражей идей для тиктоков. Инстасамка ранее отсудила у актера, уроженца Челябинска Станислава Ярушина два миллиона рублей за песню «За деньги да». Песня была исполнена на шоу Ярушина без разрешения автора.