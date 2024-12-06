Блогер из Чебоксар выиграла суд у челябинской тиктокерши за кражу идей

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи
Суд постановил выплатить пострадавшей стороне 210 миллионов рублей Фото:

Блогерша из Чебоксар Софья Головина выиграла суд у тиктокерши Лилианы Соколовской из города Катав-Ивановска Челябинской области за кражу идей для роликов. Решение было принято в Арбитражном суде региона. Прецедент стал первым подобным в России.

«Головина из Чебоксар снимала тиктоки с туториалами по мобильной видеосъемке и набирала на этом миллионы просмотров. Более мелкая блогерша — Лилиана Соколовская из города Катав-Ивановска — полностью брала ее тексты, снимала точно такие же видео и вела свой тикток», — пишет SHOT.

Позднее Соколовская запустила якобы свой авторский курс по съемкам и монтажу. За онлайн-марафон она брала до 300 тысяч рублей. Курс также был скопирован у Головиной. Тогда Головина обратилась в Арбитражный суд Челябинской области. Суд постановил выплатить пострадавшей стороне компенсацию до 210 тысяч рублей. Это первое выигранное дело в России, связанное с кражей идей для тиктоков.

Инстасамка ранее отсудила у актера, уроженца Челябинска Станислава Ярушина два миллиона рублей за песню «За деньги да». Песня была исполнена на шоу Ярушина без разрешения автора.

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Блогерша из Чебоксар Софья Головина выиграла суд у тиктокерши Лилианы Соколовской из города Катав-Ивановска Челябинской области за кражу идей для роликов. Решение было принято в Арбитражном суде региона. Прецедент стал первым подобным в России. «Головина из Чебоксар снимала тиктоки с туториалами по мобильной видеосъемке и набирала на этом миллионы просмотров. Более мелкая блогерша — Лилиана Соколовская из города Катав-Ивановска — полностью брала ее тексты, снимала точно такие же видео и вела свой тикток», — пишет SHOT. Позднее Соколовская запустила якобы свой авторский курс по съемкам и монтажу. За онлайн-марафон она брала до 300 тысяч рублей. Курс также был скопирован у Головиной. Тогда Головина обратилась в Арбитражный суд Челябинской области. Суд постановил выплатить пострадавшей стороне компенсацию до 210 тысяч рублей. Это первое выигранное дело в России, связанное с кражей идей для тиктоков. Инстасамка ранее отсудила у актера, уроженца Челябинска Станислава Ярушина два миллиона рублей за песню «За деньги да». Песня была исполнена на шоу Ярушина без разрешения автора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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