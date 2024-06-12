Инстасамка отсудила у Ярушина 2 млн рублей за песню «За деньги да»

12 июня 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

На подкасте Ярушина Mia Boyka исполнила песню «За деньги да» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженка Тобольска рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) отсудила у актера Стаса Ярушина (уроженец Челябинска) два миллиона рублей. Такое произошло в связи с тем, что на его шоу исполнили песню «За деньги да». Об этом сообщили журналисты. «Судья обязал Ярушина удалить кавер на песню Инстасамки из подкаста MUZLOFT с участием Mia Boyka. Вместе с тем Стас должен выплатить директору Зотеевой компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения „За деньги да“ в размере 2 000 000 рублей», — выяснила «Комсомольская правда». Кроме того, он должен заплатить за расходы на услуги по фиксации правонарушения и оформлению нотариального протокола осмотра в размере 43 650 рублей. Также актеру нужно оплатить расходы на оплату юридических услуг — 150 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины — 39 000 рублей. Конфликт рэперши и актера начался осенью 2023 года. Причиной стало исполнение Mia Boyka песни Инстасамки «За деньги да» на шоу MUZLOFT, которое принадлежит Ярушину. На нем он зовет популярных музыкантов и поет вместе с ними. Однако Даше Зотеевой исполнение не понравилось. Она заявила, что будет судиться, если Boyka не извинится. Однако певица этого делать не стала. В итоге Инстасамка и ее директор — Максим Столяров, которому принадлежат авторские права на песню, подали иск на Ярушина. В суд актер не пришел, поэтому было принято решение: удовлетворить иск частично. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженка Тобольска рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) отсудила у актера Стаса Ярушина (уроженец Челябинска) два миллиона рублей. Такое произошло в связи с тем, что на его шоу исполнили песню «За деньги да». Об этом сообщили журналисты. «Судья обязал Ярушина удалить кавер на песню Инстасамки из подкаста MUZLOFT с участием Mia Boyka. Вместе с тем Стас должен выплатить директору Зотеевой компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения „За деньги да“ в размере 2 000 000 рублей», — выяснила «Комсомольская правда». Кроме того, он должен заплатить за расходы на услуги по фиксации правонарушения и оформлению нотариального протокола осмотра в размере 43 650 рублей. Также актеру нужно оплатить расходы на оплату юридических услуг — 150 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины — 39 000 рублей. Конфликт рэперши и актера начался осенью 2023 года. Причиной стало исполнение Mia Boyka песни Инстасамки «За деньги да» на шоу MUZLOFT, которое принадлежит Ярушину. На нем он зовет популярных музыкантов и поет вместе с ними. Однако Даше Зотеевой исполнение не понравилось. Она заявила, что будет судиться, если Boyka не извинится. Однако певица этого делать не стала. В итоге Инстасамка и ее директор — Максим Столяров, которому принадлежат авторские права на песню, подали иск на Ярушина. В суд актер не пришел, поэтому было принято решение: удовлетворить иск частично.