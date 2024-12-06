Россия и Беларусь заключили Договор о гарантиях безопасности

Главы Российской Федерации и Республики Беларусь, Владимир Путин и Александр Лукашенко, официально подписали Договор о гарантиях безопасности в пределах Союзного государства. Церемония подписания прошла во время заседания Высшего государственного совета 6 декабря в Минске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Уверен, что этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии и тем самым создаст условиях для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух наших государств», — передает корреспондент URA.RU слова Путина. Документ устанавливает взаимные обязанности России и Белоруссии по защите их суверенитета, независимости и конституционного устройства, а также по поддержанию территориальной целостности и защите внешних границ Союзного государства. Президент РФ подчеркнул, что для выполнения этих задач могут быть задействованы все доступные ресурсы и силы, включая размещенное на белорусской территории российское тактическое ядерное вооружение.
Заседание Высшего государственного совета, на котором был подписан Договор о гарантиях безопасности, приурочено к 25-летию создания Союзного государства. На этом заседании, помимо укрепления оборонительного сотрудничества, обсуждались вопросы интеграционного взаимодействия, включая создание объединенного рынка электрической энергии и противодействие незаконному импорту товаров.
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