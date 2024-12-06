Россия и Беларусь заключили Договор о гарантиях безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин отметил, что для решения задач России и Беларуси может быть использовано ядерное вооружение
Путин отметил, что для решения задач России и Беларуси может быть использовано ядерное вооружение Фото:

Главы Российской Федерации и Республики Беларусь, Владимир Путин и Александр Лукашенко, официально подписали Договор о гарантиях безопасности в пределах Союзного государства. Церемония подписания прошла во время заседания Высшего государственного совета 6 декабря в Минске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Уверен, что этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии и тем самым создаст условиях для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух наших государств», — передает корреспондент URA.RU слова Путина. Документ устанавливает взаимные обязанности России и Белоруссии по защите их суверенитета, независимости и конституционного устройства, а также по поддержанию территориальной целостности и защите внешних границ Союзного государства. Президент РФ подчеркнул, что для выполнения этих задач могут быть задействованы все доступные ресурсы и силы, включая размещенное на белорусской территории российское тактическое ядерное вооружение.

Заседание Высшего государственного совета, на котором был подписан Договор о гарантиях безопасности, приурочено к 25-летию создания Союзного государства. На этом заседании, помимо укрепления оборонительного сотрудничества, обсуждались вопросы интеграционного взаимодействия, включая создание объединенного рынка электрической энергии и противодействие незаконному импорту товаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главы Российской Федерации и Республики Беларусь, Владимир Путин и Александр Лукашенко, официально подписали Договор о гарантиях безопасности в пределах Союзного государства. Церемония подписания прошла во время заседания Высшего государственного совета 6 декабря в Минске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Уверен, что этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии и тем самым создаст условиях для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух наших государств», — передает корреспондент URA.RU слова Путина. Документ устанавливает взаимные обязанности России и Белоруссии по защите их суверенитета, независимости и конституционного устройства, а также по поддержанию территориальной целостности и защите внешних границ Союзного государства. Президент РФ подчеркнул, что для выполнения этих задач могут быть задействованы все доступные ресурсы и силы, включая размещенное на белорусской территории российское тактическое ядерное вооружение. Заседание Высшего государственного совета, на котором был подписан Договор о гарантиях безопасности, приурочено к 25-летию создания Союзного государства. На этом заседании, помимо укрепления оборонительного сотрудничества, обсуждались вопросы интеграционного взаимодействия, включая создание объединенного рынка электрической энергии и противодействие незаконному импорту товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...