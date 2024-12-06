В челябинском городе представили нового прокурора. Фото

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До работы в Южноуральске назначенец возглавлял прокуратуру Уйского района
До работы в Южноуральске назначенец возглавлял прокуратуру Уйского района Фото:

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу нового прокурора Южноуральска Александра Соловьева. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, предыдущим местом работы назначенца была прокуратура Уйского района.

«Сегодня Игорь Донгаузер в рамках рабочей поездки в Южноуральск представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора, старшего советника юстиции Александра Соловьева. В органах прокуратуры Соловьев работает с 1998 года», — заявили в прокуратуре.

Руководитель занимал должности следователя, заместителя прокурора Миасса, прокурора Кыштыма и Чебаркуля. Прокуратуру Уйского района он возглавлял с 2021 года.

Александр Соловьев имеет большой стаж работы в органах прокуратуры
Александр Соловьев имеет большой стаж работы в органах прокуратуры
Фото:

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Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу нового прокурора Южноуральска Александра Соловьева. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, предыдущим местом работы назначенца была прокуратура Уйского района. «Сегодня Игорь Донгаузер в рамках рабочей поездки в Южноуральск представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора, старшего советника юстиции Александра Соловьева. В органах прокуратуры Соловьев работает с 1998 года», — заявили в прокуратуре. Руководитель занимал должности следователя, заместителя прокурора Миасса, прокурора Кыштыма и Чебаркуля. Прокуратуру Уйского района он возглавлял с 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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