Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу нового прокурора Южноуральска Александра Соловьева. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, предыдущим местом работы назначенца была прокуратура Уйского района.
«Сегодня Игорь Донгаузер в рамках рабочей поездки в Южноуральск представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора, старшего советника юстиции Александра Соловьева. В органах прокуратуры Соловьев работает с 1998 года», — заявили в прокуратуре.
Руководитель занимал должности следователя, заместителя прокурора Миасса, прокурора Кыштыма и Чебаркуля. Прокуратуру Уйского района он возглавлял с 2021 года.
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