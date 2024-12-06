«Увезли к незнакомцам»: екатеринбуржец пятый день не может найти дочку, которую забрала бывшая. Фото

В Екатеринбурге отец пятый день не может найти дочь, которую забрала экс-супруга
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские зарисовки. Салехард, ребенок, чум, кочевники, девочка, ненка, ямал, национальная одежда
О пропаже дочери отец узнал от соседей бывшей жены (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 35-летний Антон Осипенко пятые сутки не может найти свою трехлетнюю дочь Богдану, которую забрала его бывшая супруга после того, как он проводил с ней выходные. Ситуация осложнилась тем, что женщина передала ребенка неизвестным людям в Богданович, рассказал URA.RU отец.

«Брал дочку к себе на выходные, а в конце недели (1 декабря) вернул бывшей супруге, проживающей на Птицефабрике. Ничего не предвещало беды, как 3 декабря мне позвонили ее соседи и сообщили о пропаже Богданы, а спустя время вскрылось, что бывшая отдала ее каким-то знакомым в Богданович, о которых я вообще не знаю», — негодует собеседник.

После развода девочка осталась жить у мамы, но по возможности проводила выходные вместе с папой. По словам Осипенко, он выплачивал алименты, но знал, что у матери проблемы с алкоголем. «Последние три недели она находилась в запое, но перед тем, как я ее крайний раз вернул, мне сказали, что она прокапалась и больше не пьет», — пояснил Антон.

После пропажи ребенка мать и ее родственники перестали выходить на связь. Отец рассказал, что найти ее не получается. Заявление в полицию Осипенко написал в день пропажи девочки, его приняли, однако больше никакой информации ему не поступало.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге 35-летний Антон Осипенко пятые сутки не может найти свою трехлетнюю дочь Богдану, которую забрала его бывшая супруга после того, как он проводил с ней выходные. Ситуация осложнилась тем, что женщина передала ребенка неизвестным людям в Богданович, рассказал URA.RU отец. «Брал дочку к себе на выходные, а в конце недели (1 декабря) вернул бывшей супруге, проживающей на Птицефабрике. Ничего не предвещало беды, как 3 декабря мне позвонили ее соседи и сообщили о пропаже Богданы, а спустя время вскрылось, что бывшая отдала ее каким-то знакомым в Богданович, о которых я вообще не знаю», — негодует собеседник. После развода девочка осталась жить у мамы, но по возможности проводила выходные вместе с папой. По словам Осипенко, он выплачивал алименты, но знал, что у матери проблемы с алкоголем. «Последние три недели она находилась в запое, но перед тем, как я ее крайний раз вернул, мне сказали, что она прокапалась и больше не пьет», — пояснил Антон. После пропажи ребенка мать и ее родственники перестали выходить на связь. Отец рассказал, что найти ее не получается. Заявление в полицию Осипенко написал в день пропажи девочки, его приняли, однако больше никакой информации ему не поступало. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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