«Увезли к незнакомцам»: екатеринбуржец пятый день не может найти дочку, которую забрала бывшая. Фото

В Екатеринбурге отец пятый день не может найти дочь, которую забрала экс-супруга

06 декабря 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

О пропаже дочери отец узнал от соседей бывшей жены (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 35-летний Антон Осипенко пятые сутки не может найти свою трехлетнюю дочь Богдану, которую забрала его бывшая супруга после того, как он проводил с ней выходные. Ситуация осложнилась тем, что женщина передала ребенка неизвестным людям в Богданович, рассказал URA.RU отец. «Брал дочку к себе на выходные, а в конце недели (1 декабря) вернул бывшей супруге, проживающей на Птицефабрике. Ничего не предвещало беды, как 3 декабря мне позвонили ее соседи и сообщили о пропаже Богданы, а спустя время вскрылось, что бывшая отдала ее каким-то знакомым в Богданович, о которых я вообще не знаю», — негодует собеседник. После развода девочка осталась жить у мамы, но по возможности проводила выходные вместе с папой. По словам Осипенко, он выплачивал алименты, но знал, что у матери проблемы с алкоголем. «Последние три недели она находилась в запое, но перед тем, как я ее крайний раз вернул, мне сказали, что она прокапалась и больше не пьет», — пояснил Антон. После пропажи ребенка мать и ее родственники перестали выходить на связь. Отец рассказал, что найти ее не получается. Заявление в полицию Осипенко написал в день пропажи девочки, его приняли, однако больше никакой информации ему не поступало. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 35-летний Антон Осипенко пятые сутки не может найти свою трехлетнюю дочь Богдану, которую забрала его бывшая супруга после того, как он проводил с ней выходные. Ситуация осложнилась тем, что женщина передала ребенка неизвестным людям в Богданович, рассказал URA.RU отец. «Брал дочку к себе на выходные, а в конце недели (1 декабря) вернул бывшей супруге, проживающей на Птицефабрике. Ничего не предвещало беды, как 3 декабря мне позвонили ее соседи и сообщили о пропаже Богданы, а спустя время вскрылось, что бывшая отдала ее каким-то знакомым в Богданович, о которых я вообще не знаю», — негодует собеседник. После развода девочка осталась жить у мамы, но по возможности проводила выходные вместе с папой. По словам Осипенко, он выплачивал алименты, но знал, что у матери проблемы с алкоголем. «Последние три недели она находилась в запое, но перед тем, как я ее крайний раз вернул, мне сказали, что она прокапалась и больше не пьет», — пояснил Антон. После пропажи ребенка мать и ее родственники перестали выходить на связь. Отец рассказал, что найти ее не получается. Заявление в полицию Осипенко написал в день пропажи девочки, его приняли, однако больше никакой информации ему не поступало. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил.