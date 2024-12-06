Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Тюмени

В Тюмени с 10 декабря ожидаются снегопады
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад продлится несколько дней
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Затяжной снегопад в Тюмени начнется с 10 декабря и продлится до 15 числа. Такой прогноз указан на сервисе Gismeteo.

«Тюмень, 10 декабря. Температура воздуха днем составит -6 градусов, ночью опустится до -9. Снег», — сообщают синоптики.

Снегопад продлится до 15 декабря включительно. Максимальная температура воздуха днем будет составлять -3 градуса, а ночью опуститься до -10.

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Затяжной снегопад в Тюмени начнется с 10 декабря и продлится до 15 числа. Такой прогноз указан на сервисе Gismeteo. «Тюмень, 10 декабря. Температура воздуха днем составит -6 градусов, ночью опустится до -9. Снег», — сообщают синоптики. Снегопад продлится до 15 декабря включительно. Максимальная температура воздуха днем будет составлять -3 градуса, а ночью опуститься до -10.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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