Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Тюмени

Снегопад продлится несколько дней
Затяжной снегопад в Тюмени начнется с 10 декабря и продлится до 15 числа. Такой прогноз указан на сервисе Gismeteo.
«Тюмень, 10 декабря. Температура воздуха днем составит -6 градусов, ночью опустится до -9. Снег», — сообщают синоптики.
Снегопад продлится до 15 декабря включительно. Максимальная температура воздуха днем будет составлять -3 градуса, а ночью опуститься до -10.
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