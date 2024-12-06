AFP: Зеленский проведет с Трампом выходные в городе любви

Президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп могут провести встречу на ближайших выходных в Париже, которого еще называют городом любви. Об этом сообщило AFP. Отмечается, что лидеры двух стран должны прибыть на церемонию по повторному открытию собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), которая состоится 7 декабря.
«Зеленский и Трамп могут встретиться на этих выходных в Париже», — сообщило информационное агентство, со ссылкой на источник, близкий к организаторам события. Отмечается, что оба лидера должны прибыть во Францию в ближайшие выходные ради участия в церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери.
В Париже 7 декабря состоится повторное открытие Нотр-Дама. Предполагается, что на церемонии соберутся руководители порядка 50 стран. Реставрация собора Нотр-Дам, который является одним из самых известных архитектурных памятников в мире, обходится в 700 миллионов евро. Финансирование проекта осуществляется за счет средств, привлеченных из различных зарубежных источников.
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