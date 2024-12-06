Два бизнесмена заплатили 10 млн за ужин с мэром Екатеринбурга Орловым

Ужин с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, который был одним из лотов «Екатерининской ассамблеи» — главного аукциона Урала, выкупили бизнесмены Андрей Гончаров (группа компаний PRO) и Игорь Заводовский («Малышева-73»). Неформальная встреча с мэром обошлась им в 10 млн рублей.
«Алексей Орлов представил лот-приглашение на 4 персоны на ужин в необычном историческом месте нашего города. В неформальной обстановке обладатели лота смогут обсудить с главой Екатеринбурга вопросы развития бизнеса, экономики и культуры нашего города. Лот купили генеральный директор Группы компаний PRO Андрей Гончаров и директор ООО „Малышева-73“ Игорь Заводовский за 10 млн рублей», — сообщает telegam-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — организатора мероприятия.
В этом году тема мероприятия — «Мое личное чудо». Среди лотов — предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Например, с молотка уже пустили вещи актрисы Юлии Пересильд, побывавшей в космосе, набор шахмат ручной работы от олигарха Сергея Мазуркевича («Уральский горно-промышленный холдинг»), мотоцикл «Урал» из лимитированной коллекции к 90-летит Свердловской области от бизнесмена Антона Батакова (ANT-Group). Аукцион проводится с 2011 года, за это время было собрано более полумиллиарда рублей.
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