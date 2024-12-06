Два бизнесмена заплатили 10 млн за ужин с мэром Екатеринбурга Орловым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов выставлял ужин с собой на аукцион
Алексей Орлов выставлял ужин с собой на аукцион Фото:

Ужин с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, который был одним из лотов «Екатерининской ассамблеи» — главного аукциона Урала, выкупили бизнесмены Андрей Гончаров (группа компаний PRO) и Игорь Заводовский («Малышева-73»). Неформальная встреча с мэром обошлась им в 10 млн рублей.

«Алексей Орлов представил лот-приглашение на 4 персоны на ужин в необычном историческом месте нашего города. В неформальной обстановке обладатели лота смогут обсудить с главой Екатеринбурга вопросы развития бизнеса, экономики и культуры нашего города. Лот купили генеральный директор Группы компаний PRO Андрей Гончаров и директор ООО „Малышева-73“ Игорь Заводовский за 10 млн рублей», — сообщает telegam-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — организатора мероприятия. 

В этом году тема мероприятия — «Мое личное чудо». Среди лотов — предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Например, с молотка уже пустили вещи актрисы Юлии Пересильд, побывавшей в космосе, набор шахмат ручной работы от олигарха Сергея Мазуркевича («Уральский горно-промышленный холдинг»), мотоцикл «Урал» из лимитированной коллекции к 90-летит Свердловской области от бизнесмена Антона Батакова (ANT-Group). Аукцион проводится с 2011 года, за это время было собрано более полумиллиарда рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ужин с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, который был одним из лотов «Екатерининской ассамблеи» — главного аукциона Урала, выкупили бизнесмены Андрей Гончаров (группа компаний PRO) и Игорь Заводовский («Малышева-73»). Неформальная встреча с мэром обошлась им в 10 млн рублей. «Алексей Орлов представил лот-приглашение на 4 персоны на ужин в необычном историческом месте нашего города. В неформальной обстановке обладатели лота смогут обсудить с главой Екатеринбурга вопросы развития бизнеса, экономики и культуры нашего города. Лот купили генеральный директор Группы компаний PRO Андрей Гончаров и директор ООО „Малышева-73“ Игорь Заводовский за 10 млн рублей», — сообщает telegam-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — организатора мероприятия.  В этом году тема мероприятия — «Мое личное чудо». Среди лотов — предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Например, с молотка уже пустили вещи актрисы Юлии Пересильд, побывавшей в космосе, набор шахмат ручной работы от олигарха Сергея Мазуркевича («Уральский горно-промышленный холдинг»), мотоцикл «Урал» из лимитированной коллекции к 90-летит Свердловской области от бизнесмена Антона Батакова (ANT-Group). Аукцион проводится с 2011 года, за это время было собрано более полумиллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...