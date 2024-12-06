«Красная королева» тюменской политики Казанцева готовится дать последний бой перед выборами

Руководитель тюменской партии КПРФ Тамара Казанцева — одна из самых статусных и опытных политесс тюменской матрешки. Она уверенно занимает свой пост с 2005 года. Слухи о том, что «красную королеву» вот-вот сместят, мусолятся в политтусовке уже пять лет, и каждый раз звучат разные фамилии претендентов на ее коммунистический трон. Но прогнозы и чаяния оппонентов не сбываются: «железная коммунистка» остается на своих позициях. Кроме того, кажется, что с каждым выпадом заклятых товарищей-однопартийцев Казанцева становится только крепче. Как первому секретарю тюменского обкома, несмотря на все интриги, удается оставаться во главе одной из самых влиятельных партий региона — в материале URA.RU.
Февральская революция под вопросом
Выборы лидера партии в регионах проходят раз в четыре года — ближайшие в феврале 2025 года. Чем ближе час «Х», тем сильнее накаляются страсти. Казанцевой удавалось победить в этой гонке пять раз подряд, однако шестые перевыборы для стареющей коммунистки могут стать роковыми.
Для любой партии внутриполитическая борьба накануне перевыборов своего лидера — вопрос жизни и смерти: становится понятно, как она будет жить ближайшие годы. Нельзя приуменьшать и важность события: пост главы автоматически является пропуском в региональный парламент. А эти выборы не за горами — в 2026 году в регионе обновится состав областных законотворцев. Получается, кто выиграет пост главы отделения, тот и автоматом пройдет в облдуму. Для Казанцевой эти гонки не вновь, поэтому «железная леди» тюменской политики готовится заранее.
Избиение «младенцев»
Казанцева славится достаточно жестким нравом: она не терпит на своем пути сильных конкурентов. По словам уже бывшего члена КПРФ и также бывшего председателя Викуловской ячейки партии Алексея Чулошникова, зачистка перед выборами лидера началась очень заранее. И Чулошников уверен, что он пал жертвой во внутриполитических играх тюменского обкома.
«Я вступил в партию в 2018 году, зарекомендовал себя в работе. Казанцева неоднократно высказывалась за мою кандидатуру в качестве первого секретаря. Но после 2021 года ее отношение изменилось, она начала меня обвинять в развале ячейки. И дело закончилось тем, что она исключила меня из рядов коммунистов», — рассказал Чулошников.
Чулошникова поддерживали его соратники — викуловские коммунисты. Даже выходили из партии, не согласившись с его отстранением от должности. По словам опального «революционера», всего партбилеты сложили 200 членов из 280. Но «вспышка красного пламени протеста» была подавлена, а Чулошников сейчас просит восстановить его в партии у лидера всех российских коммунистов Геннадия Зюганова, и через тюменский суд.
Тамара Казанцева прокомментировала URA.RU этот скандал. Лидер фракции считает, что Чулошников был исключен «за дело». Он, по ее словам, славен склочным характером. В разговоре с агентством Тамара Николаевна подчеркнула, что уже бывший коммунист ко всему прочему склонен к сутяжничеству, и его выход из партии был поддержан большинством членов обкома.
В партии подобные «акции» Казанцевой по устранению возможных конкурентов называют «избиением младенцев». И таких показательных акций «красная королева» не боится и не стесняется.
Большие и малые чистки тюменского обкома
Больше всех от Казанцевой досталось Юрию Юхневичу — руководителю тобольского отделения. Его Казанцева уволила с должности в 2023 году после 10-летнего стажа, объясняя это «новым курсом партии на омоложение». И, как сообщают инсайдеры, отстранение от работы стало роковым событием в жизни политика.
«Она в прямом смысле сломала ему жизнь. И дело не только в политике. После снятия с должности Юхневичу оставалось только уехать на СВО, что он и сделал — подальше от партийных разборок», — сообщил инсайдер.
Для тюменской КПРФ 2023 год стал своеобразным «37-м» — именно прошлый год запомнится громкими зачистками в партии. Тогда же был исключен еще один «уже не мальчик, а муж» — помощник Казанцевой Сергей Пыхалов. Он верой и правдой отвечал за проведение протестных мероприятий 11 лет. И хоть сейчас занимает депутатское кресло в тюменской гордуме, но политэлиты понимают, что его политической карьере пришел конец.
Нешуточные страсти внутри тюменского обкома разгорелись и после того, как главный оппонент Казанцевой Левченко помог посадить сторонника «железной леди» — Андрея Кима, за взятку. Протеже Левченко — Мельников дал роковые для карьеры и свободы Кима три миллиона рублей, предупредив об этом силовиков.
Кто еще претендует на место Казанцевой?
Не трогает пока Казанцева только одного своего оппонента — Олега Гальченко. Объяснение, по данным инсайдеров внутри облдумы: Казанцева просто не видит в нем угрозы. Он северянин, не в ладах с внутриполом, не слишком публичный, бояться нечего.
«Казанцева убеждена, что для Белявского (замгубернатора региона по внутренней политике — прим. URA.RU) и компании Гальченко слишком протестный и непримиримый. Однако, не ошибается ли в своих оценках Тамара Николаевна — вопрос», — сообщают инсайдеры.
Казалось бы, шансов на смену лидера ячейки в феврале 2025-го во всем этом контексте крайне мало. Однако, остаются оптимисты, которые верят в возможность «глотка свежего воздуха» в тюменском коммунистическом застое. И ставки оптимисты делают не на неизвестного тюменской публике Гальченко, а на примелькавшегося в тюменской политтусовке Ивана Левченко.
Относительно молодой 45-летний Левченко уже два года представляется единственным антагонистом. Да и характеристики достойные: он аккуратен, вдумчив и наверняка сможет найти общий язык с внутриполом, уверены собеседники агентства. «Левченко видится однопартийцам адекватной альтернативой уже устаревшей, агрессивной Казанцевой», — рассказал источник URA.RU.
ЦК партии сказало «надо», тюмобком ответит «есть!»
Что бы и кто бы ни думал о Казанцевой или о ее политических решениях, за образом жесткой и непримиримой женщины кроется реальный человек. Сегодня Казанцева — это крепкая 77-летняя пенсионерка, которая на досуге вырывает сорняки со своих огородов на трех земельных участках, общей площадью 1 800 квадратных метров.
«Закалялась сталь» тюменской коммунистки еще в советские годы: химик по образованию, Казанцева дослужилась до начальника химлаборатории на стратегически важном объекте региона — тобольской ТЭЦ. Вступление в партию КПРФ как раз совпало с карьерным ростом, в 1985 году и начался расцвет ее политической карьеры.
Стоявшая у истоков «новой истории КПРФ» в 90-е Казанцева имеет свою суперсилу. И, по данным источников URA.RU из политтусовки, заключается она в одном из самых желанных артефактов любого коммуниста. Как сообщают инсайдеры, только Тамара Николаевна во всем УрФО знает прямой номер главы ЦК партии Геннадия Зюганова.
«Тамара Казанцева во всем Уральском округе единственная, кто знает личный номер своего начальника Зюганова. Поэтому какую картину она ему описывает, такую он и видит — скорее всего в этом и секрет успеха», — сообщил инсайдер.
Спасет ли визитка Зюганова «красную королеву» тюменской политики на предстоящих внутрипартийных выборах? Или все же ее политические оппоненты смогут обеспечить спокойную преемственность власти? Увидим через два месяца.
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