Путин потребовал трудоустроить участников СВО

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Доклад о выполнении поручения будет предоставлен Путину не позднее 1 марта 2025 года
Доклад о выполнении поручения будет предоставлен Путину не позднее 1 марта 2025 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству разработать комплекс мер, направленных на улучшение условий трудоустройства участников специальной военной операции. Соответствующее поручение входит в перечень по итогам совещания с членами Правительства.

«Правительству РФ совместно c Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ <...> при участии исполнительных органов субъектов РФ обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции», — написано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ожидается, что доклад о выполнении плана будет представлен Путину не позднее 1 марта 2025 года.

Также Президент России поручил проанализировать возможность организации с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО, которые получили статус инвалидов. Правительству необходимо определить объемы финансирования и источники средств для реализации этого проекта.

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству разработать комплекс мер, направленных на улучшение условий трудоустройства участников специальной военной операции. Соответствующее поручение входит в перечень по итогам совещания с членами Правительства. «Правительству РФ совместно c Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ <...> при участии исполнительных органов субъектов РФ обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции», — написано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ожидается, что доклад о выполнении плана будет представлен Путину не позднее 1 марта 2025 года. Также Президент России поручил проанализировать возможность организации с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО, которые получили статус инвалидов. Правительству необходимо определить объемы финансирования и источники средств для реализации этого проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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