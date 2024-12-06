Путин потребовал трудоустроить участников СВО

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству разработать комплекс мер, направленных на улучшение условий трудоустройства участников специальной военной операции. Соответствующее поручение входит в перечень по итогам совещания с членами Правительства.
«Правительству РФ совместно c Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ <...> при участии исполнительных органов субъектов РФ обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции», — написано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ожидается, что доклад о выполнении плана будет представлен Путину не позднее 1 марта 2025 года.
Также Президент России поручил проанализировать возможность организации с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО, которые получили статус инвалидов. Правительству необходимо определить объемы финансирования и источники средств для реализации этого проекта.
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