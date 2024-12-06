В России со следующего года подорожает колбаса

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В России в 2025 году вырастут цены на колбасы и сосиски
В России в 2025 году вырастут цены на колбасы и сосиски Фото:

С 2024 года цены на колбасу и сосиски в России вырастут на 10%. Об этом сообщили крупные федеральные производители данной продукции.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, причиной предстоящего повышения цен является увеличение себестоимости производства. «В этом году выросла себестоимость производства продукции. И причины примерно те же самые, что и в других отраслях экономики», — сообщил Юшин. Его слова передает «Ведомости». Он уточнил, среди причин повышения стоимости —дефицит рабочих рук, дороговизна оборудования и ослабление курса рубля.

Помимо этого увеличение затрат также связано с ростом стоимости логистических услуг, тары и упаковки. Рост расходов также обусловлен индексацией тарифов на газ, электричество и воду, а также зависимостью от импорта специй и предстоящим увеличением налога на прибыль предприятий. Вместе с тем потребление колбас в связи со всем этим останется стабильным и даже будет расти.

За год в России больше всего повысились цены на сметану, яблоки и мороженную рыбу. Все три категории товаров стали стоить на 18% дороже. А в 2025 году прогнозируют увеличение стоимости кофе.

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С 2024 года цены на колбасу и сосиски в России вырастут на 10%. Об этом сообщили крупные федеральные производители данной продукции. По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, причиной предстоящего повышения цен является увеличение себестоимости производства. «В этом году выросла себестоимость производства продукции. И причины примерно те же самые, что и в других отраслях экономики», — сообщил Юшин. Его слова передает «Ведомости». Он уточнил, среди причин повышения стоимости —дефицит рабочих рук, дороговизна оборудования и ослабление курса рубля. Помимо этого увеличение затрат также связано с ростом стоимости логистических услуг, тары и упаковки. Рост расходов также обусловлен индексацией тарифов на газ, электричество и воду, а также зависимостью от импорта специй и предстоящим увеличением налога на прибыль предприятий. Вместе с тем потребление колбас в связи со всем этим останется стабильным и даже будет расти. За год в России больше всего повысились цены на сметану, яблоки и мороженную рыбу. Все три категории товаров стали стоить на 18% дороже. А в 2025 году прогнозируют увеличение стоимости кофе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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