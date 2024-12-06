«Тюбинг просто неуправляем»: травмотолог рассказал о главных опасностях «бубликов» — как кататься безопасно

С каждым годом катание на тюбингах в России становится все более популярным. Многие спуски специально оборудованы под катания на «ватрушках», а кататься на них любят и дети и взрослые. Однако это не только очень веселый, но и один из самых травмоопасных видов зимних развлечений. URA.RU рассказывает о главных правилах катания на тюбинге.
Почему тюбинг опасен
Как рассказал URA.RU врач-травматолог Дмитрий Ефремов, тюбинг считается одним из самых опасных зимних развлечений, потому что, несмотря на его популярность, оборудованных горок для «бубликов» все еще довольно мало. Поэтому люди отправляются кататься на любых уступах и склонах, не обращая внимания на деревья, столбы и другие препятствия, которые могут покалечить и взрослого и ребенка.
«Травмоопасность очень высокая, так как тюбинг просто неуправляем. „Бублик“ скатывается так, как ему хочется. Мы не можем никаким образом его повернуть вправо, влево, затормозить», — объяснил Дмитрий Ефремов. «Поэтому на специальных горках для тюбинга и устанавливают борты, а в конце всегда есть специальная зона выката, где тюбинг может безопасно остановиться. В таких условиях человек не может никак получить травму».
Если же выбирать склон самостоятельно, то шанс закончить катание в больнице сильно вырастает. «В последнее время тюбинги стали достаточно популярны, и купить их можно где угодно. Они стоят недорого. И да, большая часть действительно травм связаны именно с тюбингом».
Какие травмы чаще всего получают на тюбинге
Новости о том, что ребенок пострадал, катаясь на ватрушке, появляются во всех регионах России ежегодно. Совсем недавно, в конце ноября 2024 года школьник из Сургута сломал ребра и позвонки на уровне грудного отдела, катаясь на «бублике». Но по словам врача-травматолога, чаще всего из-за тюбинга страдает голова.
«Пожалуй, самая главная травма при катании на тюбинге — это травма черепномозговая: сотрясение головного мозга, с закрытой или открытой даже чередмозговой травмой. Потому что человек ударяется головой о какие-то препятствия, о столбы, о деревья, и падает. Травма конечностей здесь достаточно крайне редкая», — отметил врач.
Как кататься на тюбинге безопасно
Дмитрий Ефремов отметил, что самый безопасный способ избежать травм — не кататься на тюбинге вовсе. Но если очень хочется скатиться на «бубликах», то нужно делать это в подготовленных для этого местах.
«Если вы хотите именно на тюбинге покататься, обязательно делайте это исключительно в установленных местах, где специальные горки с бортами, с зонами выката, где все установлено в пленном порядке и прочее. Да, возможно даже вы за это заплатите какие-то деньги. Но если вы заплатите условно 500 рублей, это 500 рублей не за тюбинг, а за вашу безопасность, здоровье и возможно даже жизнь», — заключил врач.
Также стоит знать несколько правил безопасного катания на «бублике». Зная их, можно уменьшить опасность травмы, скатываясь с любой горы.
- Первым делом нужно разобраться с тем, какую ватрушку брать. Если рост ребенка меньше одного метра, то диаметр ватрушки должен быть около 85 сантиметров. Если на одном бублике будут кататься сразу несколько детей, то диаметр должен быть не меньше 120 сантиметров, и на нем обязательно должно быть четыре ручки.
- При самостоятельном выборе спуска стоит обратить внимание на то, чтобы на горе не было кочек, трамплинов, камней, деревьев и других неровностей, которые могли бы привести к перевороту бублика. Лучше всего выбирать горку с уклоном не больше 20 градусов.
- Если на тюбинге катаются несколько человек, нужно следить за тем, чтобы следующий бублик начал съезжать только после того, как предыдущий ребенок освободил склон. Скатываться нужно только сидя на ватрушке — стоять или лежать на животе во время спуска очень опасно. Ноги ребенка должны быть на весу, а голова не должна быть запрокинута назад.
- Не стоит скатываться на одном бублике вместе с ребенком — из-за большего веса ватрушка наберет намного большую скорость, а в случае получения травмы родителем ребенок никак не сможет ему помочь. Если все же очень хочется скатиться вместе с ребенком, то в таком случае нужно использовать двухместные тюбинги.
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