В Тюмени открылся самый большой каток в форме сердца. Фоторепортаж

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Открытие катка "Сердце Тюмени". Тюмень, Каток "Сердце Тюмени", Открытие катка
В Тюмени открылся самый большой каток Урала Фото:

Сегодня — 6 декабря — состоялось торжественное открытие катка «Сердце Тюмени». Посмотреть на новое досуговое пространство пришло огромное количество горожан. Они выстраивались в очередь, чтобы впервые встать на лед самого большого катка Урала. О том, как все прошло — в нашем материале.

Предприниматель Александр Андросов, который принимал участие в строительстве катка «Сердце Тюмени», прокомментировал мнение некоторых горожан о том, что сверху каток напоминает мужской половой орган. По его словам, лед никак не похож на член своей формой, в отличии, например, от катка «Ракета» в Новосибирске.

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Сегодня — 6 декабря — состоялось торжественное открытие катка «Сердце Тюмени». Посмотреть на новое досуговое пространство пришло огромное количество горожан. Они выстраивались в очередь, чтобы впервые встать на лед самого большого катка Урала. О том, как все прошло — в нашем материале. Предприниматель Александр Андросов, который принимал участие в строительстве катка «Сердце Тюмени», прокомментировал мнение некоторых горожан о том, что сверху каток напоминает мужской половой орган. По его словам, лед никак не похож на член своей формой, в отличии, например, от катка «Ракета» в Новосибирске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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