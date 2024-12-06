В Тюмени открылся самый большой каток Урала Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

Сегодня — 6 декабря — состоялось торжественное открытие катка «Сердце Тюмени». Посмотреть на новое досуговое пространство пришло огромное количество горожан. Они выстраивались в очередь, чтобы впервые встать на лед самого большого катка Урала. О том, как все прошло — в нашем материале.

Предприниматель Александр Андросов, который принимал участие в строительстве катка «Сердце Тюмени», прокомментировал мнение некоторых горожан о том, что сверху каток напоминает мужской половой орган. По его словам, лед никак не похож на член своей формой, в отличии, например, от катка «Ракета» в Новосибирске.