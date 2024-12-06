Сенатор Шептий помог селу под Ирбитом восстановить автобусное сообщение

В селе Ляпуново под Ирбитом (Свердловская область) восстановилось автобусное сообщение, благодаря вмешательству члена Совета Федерации России от Свердловской области Виктора Шептия. Об этом сенатор рассказал в соцсетях, подводя итоги приема граждан, приуроченного ко дню рождения партии «Единая Россия».
«Ко мне обратились жители села Ляпуново Байкаловского района Свердловской области с просьбой о содействии в решении вопроса с автобусным сообщением между селом и городом Ирбитом. Вроде бы и недалеко город, а не добраться, нет прямого маршрута. ... Эти прекрасные женщины, сельские активисты, собрались сегодня, чтобы по видеосвязи поблагодарить меня за организованный автобусный маршрут. Теперь не только у жителей Ляпуново появилась возможность комфортно путешествовать, но и в само село приезжают люди из других сел и деревень, развивается туризм», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам сенатора, Ляпуново известно культурными традициями и тем, что в село приезжал депутатом Верховного Совета СССР, полководец Георгий Жуков. Он подчеркнул наличие 10 творческих коллективов в местном Доме культуры.
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