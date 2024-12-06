Свердловские миллиардеры за один ужин потратили рекордную сумму: на что они раскошелились. Фото

На «Екатерининской ассамблее» собрали 210 миллионов рублей

07 декабря 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Андрей Симановский сохранил звание самого щедрого участника «ЕА» Фото: Илья Московец © URA.RU На главном благотворительном аукционе Урала, «Екатерининской ассамблее», собрали рекордную сумму — 210 миллионов рублей. Самым щедрым участником уже по традиции стал основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский. На что решили потратиться он и другие бизнесмены — в материале URA.RU. Глиняное панно «Мое личное чудо» Панно купили за 12 миллионов рублей Фото: пресс-служба СОСПП По словам организаторов из Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), панно сделали дети, чтобы напомнить взрослым о вере в волшебство. Сумма лота — 12 млн рублей. Его предоставили сами организаторы. Покупателем выступил гендиректор ООО «Форэс» Сергей Шмотьев. Открытие театра «Мастерская 12» Михалкова в Москве На открытии театра Михалкова будут первые лица государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В марте 2025-го в Москве откроется театр «Мастерская 12», принадлежащий режиссеру Никите Михалкову. На мероприятии ожидается участие первых лиц государства. Билет на две персоны за 1,2 миллиона рублей приобрел гендиректор АО «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев. Скульптура «Хозяйка железных руд Урала» Скульптура выплавлена из уральского металла Фото: пресс-служба СОСПП На аукцион ее выставил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Статую с самоцветами, выплавленную из железной руды, за три миллиона рублей купил промышленник Антон Батаков, учредитель группы компаний ANT-GROUP. Картина «Моцарт и Сальери» свердловского художника Картина написана Германом Метелевым Фото: пресс-служба СОСПП Лот предоставила управляющий директор «Бюро недвижимости Зыряновой» Ирина Зырянова. Его обладателем — всего за 1,5 млн рублей — стал советник главы «Сбера» Владимир Черкашин. Атлас мира 1912 года Атлас мира купил президент НЛМК Фото: пресс-служба СОСПП Лот предоставил благотворительный «Русфонд». Президент НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Сергей Коротаев приобрел его за 10 млн рублей. Реквизит из фильма «Географ глобус пропил» с автографом Хабенского Лот предоставил сам Константин Хабенский Фото: пресс-служба СОСПП Эксклюзивные предметы купил тот же Батаков — за два миллиона. В состав лота входили диплом выпускника Уральского государственного университета и трудовая книжка персонажа Виктора Служкина, фляга, использованная географом и его учениками во время походов, а также глобус с подписью Константина Хабенского, сыгравшего главную роль в картине. Сам Хабенский и предоставил лот. Настольное панно «Герб России» В панно использованы стразы и уральский самоцветный камень Фото: пресс-служба СОСПП Предоставил директор ООО «Инвестторгстрой» Константин Погребинский. Купил — за 11 млн рублей — гендиректор ООО «СТК» Александр Черных. Билет на Щелкунчика в главном театре страны На главный новогодний спектакль просто так уже не попасть Фото: пресс-служба СОСПП Выставила Трубная металлургическая компания. Восемь мест в ложе Большого театра за пять миллионов рублей выкупил руководитель строительной компании «Практика» Александр Невмержицкий. Собрание сочинений писателя Короленко Книги ранее хранились у Андрея Козицына Фото: пресс-служба СОСПП Первое полное издание произведений Владимира Короленко, состоящее из девяти томов и выпущенное в 1914 году. Поделился им промышленник Андрей Козицын. Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский выложил за собрание три миллиона рублей. Выходные в Казани Билеты бизнес-класса, пятизвездочный отель, обзорную экскурсию с гидом, знакомство с татарской кухней и золотую карту магазина премиум-одежды реализовали за 1,5 миллиона рублей. Покупатель — ювелир Александр Чамовских. Шахматы ручной работы с образами Великой Руси Доска выполнена из мрамора, долерита, обсидиана и изумрудного малахита Фото: пресс-служба СОСПП Лот предоставил глава «Уральского горнопромышленного холдинга» Сергей Мазуркевич. За пять миллионов рублей его купил Александр Пумпянский. Ужины с мэром Орловым и (возможно) губернатором Куйвашевым За возможность поужинать с главой города Алексеем Орловым бизнесмены Андрей Гончаров (группа компаний PRO) и Игорь Заводовский («Малышева-73») отдали десять миллионов рублей. По слухам (официальных подтверждений не было), губернатор Евгений Куйвашев под конец вечера «с голоса» объявил такой же лот. И его приобрел Симановский — за 45 млн. Вещи Пересильд из космоса Актриса Юлия Пересильд — учредитель благотворительного фонда «Галчонок» — была главной гостьей вечера. Она — первая актриса, снявшаяся в космосе. Вещи Пересильд, в которых она исполняла главную роль в фильме «Вызов», Батаков купил за три миллиона. Картина Брусиловского «Злой кот» Картина была написана в 1996 году Фото: пресс-служба СОСПП Лот от директора «Малышева-73» Игоря Заводовского купил президент АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский за семь млн рублей. Мотоцикл «Урал» из лимитированной серии Мотоцикл «Урал» выкупили у победителя викторины Фото: пресс-служба СОСПП Примечателен тем, что был выпущен в лимитированной серии к 90-летию Свердловской области и викторине «Опорный край». Приобрел мотоцикл собственник ООО «Форест Пром Групп» (лесозаготовки) Василий Кощий — за шесть млн рублей. Брошь с бриллиантами и многраммой «ЕА» — символ ассамблеи Фото: пресс-служба СОСПП Ее, символизирующую «Екатерининскую ассамблею», изготовил ювелирный дом CHAMOVSKIKH по специально разработанному эскизу. Пумпянский отдал за брошь за три миллиона. И подарил Пересильд. Скульптура «Материнство» Скульптура посвящена вечным ценностям любви, заботы и связи между матерью и ее детьми Фото: пресс-служба СОСПП Симановский приобрел ее за 10 миллионов. Ранее скульптура хранилась у семьи Шмотьевых. Завтрак с Грефом Экскурсия по штаб-квартире «Сбера», которая неоднократно была признана лучшим бизнес-офисом страны, и деловой завтрак с главой компании Германом Грефом, Симановский купил на троих с бизнесменом Константином Погребинским («Инвестторгстрой») и Пумпянским за 55 млн рублей. Виниловые пластинки Мацуева Лимитированное собрание работ пианиста Дениса Мацуева хранилось у губернатора Куйвашева. Симановский приобрел лот за 45 миллионов рублей. Пластинками ранее владел глава региона Фото: пресс-служба СОСПП Собранные деньги получат благотворительный фонд «Верь и живи!» и общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» на проект по внедрению современных технологий для оказания качественной медицинской помощи на исторических территориях нашей страны. А также благотворительный фонд Константина Хабенского, который реализует проект «Улучшение качества диагностики опухолей мозга на базе лаборатории молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии Областной детской клинической больницы Екатеринбурга», и детская больница №9 (на создание детского сурдологического центра). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На главном благотворительном аукционе Урала, «Екатерининской ассамблее», собрали рекордную сумму — 210 миллионов рублей. Самым щедрым участником уже по традиции стал основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский. На что решили потратиться он и другие бизнесмены — в материале URA.RU. По словам организаторов из Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), панно сделали дети, чтобы напомнить взрослым о вере в волшебство. Сумма лота — 12 млн рублей. Его предоставили сами организаторы. Покупателем выступил гендиректор ООО «Форэс» Сергей Шмотьев. В марте 2025-го в Москве откроется театр «Мастерская 12», принадлежащий режиссеру Никите Михалкову. На мероприятии ожидается участие первых лиц государства. Билет на две персоны за 1,2 миллиона рублей приобрел гендиректор АО «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев. На аукцион ее выставил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Статую с самоцветами, выплавленную из железной руды, за три миллиона рублей купил промышленник Антон Батаков, учредитель группы компаний ANT-GROUP. Лот предоставила управляющий директор «Бюро недвижимости Зыряновой» Ирина Зырянова. Его обладателем — всего за 1,5 млн рублей — стал советник главы «Сбера» Владимир Черкашин. Лот предоставил благотворительный «Русфонд». Президент НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Сергей Коротаев приобрел его за 10 млн рублей. Эксклюзивные предметы купил тот же Батаков — за два миллиона. В состав лота входили диплом выпускника Уральского государственного университета и трудовая книжка персонажа Виктора Служкина, фляга, использованная географом и его учениками во время походов, а также глобус с подписью Константина Хабенского, сыгравшего главную роль в картине. Сам Хабенский и предоставил лот. Предоставил директор ООО «Инвестторгстрой» Константин Погребинский. Купил — за 11 млн рублей — гендиректор ООО «СТК» Александр Черных. Выставила Трубная металлургическая компания. Восемь мест в ложе Большого театра за пять миллионов рублей выкупил руководитель строительной компании «Практика» Александр Невмержицкий. Первое полное издание произведений Владимира Короленко, состоящее из девяти томов и выпущенное в 1914 году. Поделился им промышленник Андрей Козицын. Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский выложил за собрание три миллиона рублей. Билеты бизнес-класса, пятизвездочный отель, обзорную экскурсию с гидом, знакомство с татарской кухней и золотую карту магазина премиум-одежды реализовали за 1,5 миллиона рублей. Покупатель — ювелир Александр Чамовских. Лот предоставил глава «Уральского горнопромышленного холдинга» Сергей Мазуркевич. За пять миллионов рублей его купил Александр Пумпянский. За возможность поужинать с главой города Алексеем Орловым бизнесмены Андрей Гончаров (группа компаний PRO) и Игорь Заводовский («Малышева-73») отдали десять миллионов рублей. По слухам (официальных подтверждений не было), губернатор Евгений Куйвашев под конец вечера «с голоса» объявил такой же лот. И его приобрел Симановский — за 45 млн. Актриса Юлия Пересильд — учредитель благотворительного фонда «Галчонок» — была главной гостьей вечера. Она — первая актриса, снявшаяся в космосе. Вещи Пересильд, в которых она исполняла главную роль в фильме «Вызов», Батаков купил за три миллиона. Лот от директора «Малышева-73» Игоря Заводовского купил президент АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский за семь млн рублей. Примечателен тем, что был выпущен в лимитированной серии к 90-летию Свердловской области и викторине «Опорный край». Приобрел мотоцикл собственник ООО «Форест Пром Групп» (лесозаготовки) Василий Кощий — за шесть млн рублей. Ее, символизирующую «Екатерининскую ассамблею», изготовил ювелирный дом CHAMOVSKIKH по специально разработанному эскизу. Пумпянский отдал за брошь за три миллиона. И подарил Пересильд. Симановский приобрел ее за 10 миллионов. Ранее скульптура хранилась у семьи Шмотьевых. Экскурсия по штаб-квартире «Сбера», которая неоднократно была признана лучшим бизнес-офисом страны, и деловой завтрак с главой компании Германом Грефом, Симановский купил на троих с бизнесменом Константином Погребинским («Инвестторгстрой») и Пумпянским за 55 млн рублей. Лимитированное собрание работ пианиста Дениса Мацуева хранилось у губернатора Куйвашева. Симановский приобрел лот за 45 миллионов рублей. Собранные деньги получат благотворительный фонд «Верь и живи!» и общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» на проект по внедрению современных технологий для оказания качественной медицинской помощи на исторических территориях нашей страны. А также благотворительный фонд Константина Хабенского, который реализует проект «Улучшение качества диагностики опухолей мозга на базе лаборатории молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии Областной детской клинической больницы Екатеринбурга», и детская больница №9 (на создание детского сурдологического центра).