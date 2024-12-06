В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 55 миллионов рублей. Ее ремонт вдохновлен Эрмитажем, заявляют в объявлении, которое появилось на сайте «Авито».
«Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру, общей площадью 131,1 квадратный метр, в элитном доме Малышева, 71А, в самом центре Екатеринбурга. Дом удобно расположен на пересечении двух центральных улиц: Малышева и Луначарского, и примыкает к торгово-офисному центру Crystal. Квартира, вдохновленная Эрмитажем, выполнена на специальный заказ известным дизайнером Екатеринбурга», — говорится в объявлении.
По словам продавца, мебель, техника и плитка в квартире — итальянского бренда Martini. Диваны и кресла — от Ferrari. Двери сделаны из натурального дерева. В ванной пол выложен плиткой Versace. В апартаментах два санузла, гардеробная и лоджия с панорамными окнами и теплым полом.
Квартира находится на 14 этаже. Стоимость одного квадратного метра — 419 527 рублей.
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