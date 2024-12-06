В Екатеринбурге продают квартиру, вдохновленную Эрмитажем, за 55 млн рублей. Фото

07 декабря 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

В столовой висит классическая итальянская люстра (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 55 миллионов рублей. Ее ремонт вдохновлен Эрмитажем, заявляют в объявлении, которое появилось на сайте «Авито». «Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру, общей площадью 131,1 квадратный метр, в элитном доме Малышева, 71А, в самом центре Екатеринбурга. Дом удобно расположен на пересечении двух центральных улиц: Малышева и Луначарского, и примыкает к торгово-офисному центру Crystal. Квартира, вдохновленная Эрмитажем, выполнена на специальный заказ известным дизайнером Екатеринбурга», — говорится в объявлении. По словам продавца, мебель, техника и плитка в квартире — итальянского бренда Martini. Диваны и кресла — от Ferrari. Двери сделаны из натурального дерева. В ванной пол выложен плиткой Versace. В апартаментах два санузла, гардеробная и лоджия с панорамными окнами и теплым полом. Квартира находится на 14 этаже. Стоимость одного квадратного метра — 419 527 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 55 миллионов рублей. Ее ремонт вдохновлен Эрмитажем, заявляют в объявлении, которое появилось на сайте «Авито». «Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру, общей площадью 131,1 квадратный метр, в элитном доме Малышева, 71А, в самом центре Екатеринбурга. Дом удобно расположен на пересечении двух центральных улиц: Малышева и Луначарского, и примыкает к торгово-офисному центру Crystal. Квартира, вдохновленная Эрмитажем, выполнена на специальный заказ известным дизайнером Екатеринбурга», — говорится в объявлении. По словам продавца, мебель, техника и плитка в квартире — итальянского бренда Martini. Диваны и кресла — от Ferrari. Двери сделаны из натурального дерева. В ванной пол выложен плиткой Versace. В апартаментах два санузла, гардеробная и лоджия с панорамными окнами и теплым полом. Квартира находится на 14 этаже. Стоимость одного квадратного метра — 419 527 рублей.