06 декабря 2024

Shot: над Майкопом прогремели взрывы на фоне работы ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В небе над Майкопом работало ПВО
В небе над Майкопом работало ПВО Фото:

Над столицей Республики Адыгея Майкопом прогремело несколько взрывов на фоне работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Прозвучало минимум два мощных взрыва в небе над столицей региона, в районе местного аэродрома. Воздушная тревога в регионе пока не объявлялась, официальной информации пока не было», — пишет SHOT.

URA.RU отправило запрос в Министерство обороны России. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за атаки беспилотников ВСУ в Адыгее загорелся военный объект. Однако эта атака не привела к разрушениям гражданской инфраструктуры.

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Над столицей Республики Адыгея Майкопом прогремело несколько взрывов на фоне работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей. «Прозвучало минимум два мощных взрыва в небе над столицей региона, в районе местного аэродрома. Воздушная тревога в регионе пока не объявлялась, официальной информации пока не было», — пишет SHOT. URA.RU отправило запрос в Министерство обороны России. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что из-за атаки беспилотников ВСУ в Адыгее загорелся военный объект. Однако эта атака не привела к разрушениям гражданской инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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