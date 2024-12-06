Shot: над Майкопом прогремели взрывы на фоне работы ПВО

Над столицей Республики Адыгея Майкопом прогремело несколько взрывов на фоне работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.
«Прозвучало минимум два мощных взрыва в небе над столицей региона, в районе местного аэродрома. Воздушная тревога в регионе пока не объявлялась, официальной информации пока не было», — пишет SHOT.
URA.RU отправило запрос в Министерство обороны России. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за атаки беспилотников ВСУ в Адыгее загорелся военный объект. Однако эта атака не привела к разрушениям гражданской инфраструктуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.