В Адыгее загорелся военный объект после атаки ВСУ

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, огонь
Военный объект загорелся в Адыгее из-за атаки ВСУ, гражданская инфраструктура не повреждена Фото:
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Из-за атаки беспилотников ВСУ в Адыгее загорелся военный объект, однако эта атака не привела к разрушениям гражданской инфраструктуры. Об этом заявили в правительстве республики.

«Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте», — сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство республики.

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Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что из поселка Родниковый рядом с пригородом Майкопа эвакуируют жителей. Возгорание, случившееся из-за падения обломков американского дрона PD-2, тушили специалисты МЧС.

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Из-за атаки беспилотников ВСУ в Адыгее загорелся военный объект, однако эта атака не привела к разрушениям гражданской инфраструктуры. Об этом заявили в правительстве республики. «Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте», — сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство республики. Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что из поселка Родниковый рядом с пригородом Майкопа эвакуируют жителей. Возгорание, случившееся из-за падения обломков американского дрона PD-2, тушили специалисты МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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