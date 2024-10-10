Происшествия В Адыгее загорелся военный объект после атаки ВСУ 10 октября 2024 в 14:36 Размер текста - 17 + Военный объект загорелся в Адыгее из-за атаки ВСУ, гражданская инфраструктура не повреждена Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за атаки беспилотников ВСУ в Адыгее загорелся военный объект, однако эта атака не привела к разрушениям гражданской инфраструктуры. Об этом заявили в правительстве республики. «Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте», — сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство республики. Новость по теме В Адыгее проводят масштабную эвакуацию из-за атаки Украины: что известно к этому часу. Фото, видео Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что из поселка Родниковый рядом с пригородом Майкопа эвакуируют жителей. Возгорание, случившееся из-за падения обломков американского дрона PD-2, тушили специалисты МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за атаки беспилотников ВСУ в Адыгее загорелся военный объект, однако эта атака не привела к разрушениям гражданской инфраструктуры. Об этом заявили в правительстве республики. «Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте», — сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство республики. Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что из поселка Родниковый рядом с пригородом Майкопа эвакуируют жителей. Возгорание, случившееся из-за падения обломков американского дрона PD-2, тушили специалисты МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям