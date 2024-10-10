В Адыгее загорелся военный объект после атаки ВСУ

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что из поселка Родниковый рядом с пригородом Майкопа эвакуируют жителей. Возгорание, случившееся из-за падения обломков американского дрона PD-2, тушили специалисты МЧС.
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Из-за атаки беспилотников ВСУ в Адыгее загорелся военный объект, однако эта атака не привела к разрушениям гражданской инфраструктуры. Об этом заявили в правительстве республики. «Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте», — сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство республики. Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что из поселка Родниковый рядом с пригородом Майкопа эвакуируют жителей. Возгорание, случившееся из-за падения обломков американского дрона PD-2, тушили специалисты МЧС.