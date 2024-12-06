06 декабря 2024

WSJ: Египет и Иордания попросили Башара Асада сбежать из Сирии

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Башар Асад обращался за военной помощью к соседям по региону
Башар Асад обращался за военной помощью к соседям по региону Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Президент Сирии Башар Асад остается в стране несмотря на рекомендации должностных лиц Египта и Иордании покинуть Сирию. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Высокопоставленные представители Египта и Иордании предложили Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции. Иорданское посольство в США не подтверждает эту информацию», — сообщает WSJ.

Катар, ОАЭ и другие страны региона обеспокоены гипотетической дестабилизацией обстановки в регионе. По данным американского СМИ, президент обращался к соседям за военной помощью. Но Египет, Турция, ОАЭ, Иордания, Ирак и Турция отказали ему. 

Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) и другие вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабную операцию 29 ноября 2024 года. Они начали продвигаться с севера Идлиба. 30 ноября они захватили Алеппо, второй по величине город в Сирии.

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Президент Сирии Башар Асад остается в стране несмотря на рекомендации должностных лиц Египта и Иордании покинуть Сирию. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. «Высокопоставленные представители Египта и Иордании предложили Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции. Иорданское посольство в США не подтверждает эту информацию», — сообщает WSJ. Катар, ОАЭ и другие страны региона обеспокоены гипотетической дестабилизацией обстановки в регионе. По данным американского СМИ, президент обращался к соседям за военной помощью. Но Египет, Турция, ОАЭ, Иордания, Ирак и Турция отказали ему.  Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) и другие вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабную операцию 29 ноября 2024 года. Они начали продвигаться с севера Идлиба. 30 ноября они захватили Алеппо, второй по величине город в Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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