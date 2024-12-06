WSJ: Египет и Иордания попросили Башара Асада сбежать из Сирии

Президент Сирии Башар Асад остается в стране несмотря на рекомендации должностных лиц Египта и Иордании покинуть Сирию. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
«Высокопоставленные представители Египта и Иордании предложили Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции. Иорданское посольство в США не подтверждает эту информацию», — сообщает WSJ.
Катар, ОАЭ и другие страны региона обеспокоены гипотетической дестабилизацией обстановки в регионе. По данным американского СМИ, президент обращался к соседям за военной помощью. Но Египет, Турция, ОАЭ, Иордания, Ирак и Турция отказали ему.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) и другие вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабную операцию 29 ноября 2024 года. Они начали продвигаться с севера Идлиба. 30 ноября они захватили Алеппо, второй по величине город в Сирии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.