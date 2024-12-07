Попова сообщила о завозе вируса оспы обезьян в Россию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о единичных случаях завоза вируса оспы обезьян на территорию РФ. По ее словам, механизм по блокировке завоза отработан, такие случаи купируются за несколько дней.
«Завозы [вируса оспы обезьян в РФ], да, конечно, могут быть, но алгоритм отработанный. И каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней», — приводит слова Поповой ТАСС.
В августе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в Африке. Человек способен заразиться оспой от диких животных, в частности, грызунов и приматов, а также от больного человека. Основными симптомами заболевания являются лихорадка, увеличение лимфоузлов, интоксикация и сыпь.
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