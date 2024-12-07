Попова сообщила о завозе вируса оспы обезьян в Россию

Попова: случаи завоза вируса оспы обезьян в РФ единичны и быстро блокируются
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Анна Попова заявила, что случаи завоза оспы обезьян быстро блокируются
Анна Попова заявила, что случаи завоза оспы обезьян быстро блокируются Фото:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о единичных случаях завоза вируса оспы обезьян на территорию РФ. По ее словам, механизм по блокировке завоза отработан, такие случаи купируются за несколько дней.

«Завозы [вируса оспы обезьян в РФ], да, конечно, могут быть, но алгоритм отработанный. И каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней», — приводит слова Поповой ТАСС.

В августе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в Африке. Человек способен заразиться оспой от диких животных, в частности, грызунов и приматов, а также от больного человека. Основными симптомами заболевания являются лихорадка, увеличение лимфоузлов, интоксикация и сыпь. 

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о единичных случаях завоза вируса оспы обезьян на территорию РФ. По ее словам, механизм по блокировке завоза отработан, такие случаи купируются за несколько дней. «Завозы [вируса оспы обезьян в РФ], да, конечно, могут быть, но алгоритм отработанный. И каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней», — приводит слова Поповой ТАСС. В августе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в Африке. Человек способен заразиться оспой от диких животных, в частности, грызунов и приматов, а также от больного человека. Основными симптомами заболевания являются лихорадка, увеличение лимфоузлов, интоксикация и сыпь. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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