Две пенсии и новые прибавки перед Новым годом: какие выплаты ждут пенсионеров в декабре

Юрист Кузнецова: в декабре пенсионерам придет выплата в двойном размере
© Служба новостей «URA.RU»
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В преддверии Нового года пенсионеры получат пенсию в двойном размере - за декабрь и январь
В преддверии Нового года пенсионеры получат пенсию в двойном размере - за декабрь и январь Фото:

Пенсионеры, которые обычно получают выплаты в начале месяца, в декабре получат две пенсии из-за продолжительных новогодних каникул. Причем пенсия за январь будет начислена с учетом индексации. Об этом сообщила юрист Елена Кузнецова. Какие еще выплаты ожидают россиян перед Новым годом — в материале URA.RU.

Двойная пенсия в преддверии Нового года

Как рассказала юрист Елена Кузнецова в разговоре с Life.ru, перед Новым годом изменится график начисления пенсий. Тем гражданам, кому обычно выплачивают пенсионные выплаты в начале месяца, в декабре получат двойную пенсию. Связано это с тем, что в последний месяц 2024 года также будет включена выплата и за январь.

Сроки выплаты денег будут разными. Все зависит от того, каким способом человек получает пенсию. Если на почте, то необходимо узнать график работы своего отделения,  добавила она.

Помимо этого, некоторых категорий граждан ждет в декабре дополнительная надбавка в размере 1200 рублей. Это касается пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. «Раньше это была компенсационная выплата людям, которые осуществляли уход за пенсионером. Теперь ее будут начислять к пенсии всем», — подчеркнула юрист.

Повышенная пенсия и другие надбавки

С начала 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Однако в связи с изменением графика выплат, связанным с увеличенными новогодними праздниками, пенсионеры уже в декабре получат пенсию с учетом индексации, то есть — в увеличенном размере. Она также уточнила, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится.

Пенсия может быть еще выше

С 1 января текущего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8728 рублей 73 копейки, а стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) возрастет до 142 рублей 76 копеек. Эти изменения направлены на повышение финансового благополучия пенсионеров.

Отмечается также, что прибавку к пенсии теоретически могут сделать выше ожидаемо. Связано это с тем, что размер ежегодной индексации зависит от инфляции. Поэтому выплаты могут быть выше. В настоящий момент известно, что пенсию проиндексируют на 7,3%.

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Пенсионеры, которые обычно получают выплаты в начале месяца, в декабре получат две пенсии из-за продолжительных новогодних каникул. Причем пенсия за январь будет начислена с учетом индексации. Об этом сообщила юрист Елена Кузнецова. Какие еще выплаты ожидают россиян перед Новым годом — в материале URA.RU. Двойная пенсия в преддверии Нового года Как рассказала юрист Елена Кузнецова в разговоре с Life.ru, перед Новым годом изменится график начисления пенсий. Тем гражданам, кому обычно выплачивают пенсионные выплаты в начале месяца, в декабре получат двойную пенсию. Связано это с тем, что в последний месяц 2024 года также будет включена выплата и за январь. Помимо этого, некоторых категорий граждан ждет в декабре дополнительная надбавка в размере 1200 рублей. Это касается пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. «Раньше это была компенсационная выплата людям, которые осуществляли уход за пенсионером. Теперь ее будут начислять к пенсии всем», — подчеркнула юрист. Повышенная пенсия и другие надбавки С начала 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Однако в связи с изменением графика выплат, связанным с увеличенными новогодними праздниками, пенсионеры уже в декабре получат пенсию с учетом индексации, то есть — в увеличенном размере. Она также уточнила, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится. Пенсия может быть еще выше С 1 января текущего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8728 рублей 73 копейки, а стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) возрастет до 142 рублей 76 копеек. Эти изменения направлены на повышение финансового благополучия пенсионеров. Отмечается также, что прибавку к пенсии теоретически могут сделать выше ожидаемо. Связано это с тем, что размер ежегодной индексации зависит от инфляции. Поэтому выплаты могут быть выше. В настоящий момент известно, что пенсию проиндексируют на 7,3%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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