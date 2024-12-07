Две пенсии и новые прибавки перед Новым годом: какие выплаты ждут пенсионеров в декабре

Пенсионеры, которые обычно получают выплаты в начале месяца, в декабре получат две пенсии из-за продолжительных новогодних каникул. Причем пенсия за январь будет начислена с учетом индексации. Об этом сообщила юрист Елена Кузнецова. Какие еще выплаты ожидают россиян перед Новым годом — в материале URA.RU.
Двойная пенсия в преддверии Нового года
Как рассказала юрист Елена Кузнецова в разговоре с Life.ru, перед Новым годом изменится график начисления пенсий. Тем гражданам, кому обычно выплачивают пенсионные выплаты в начале месяца, в декабре получат двойную пенсию. Связано это с тем, что в последний месяц 2024 года также будет включена выплата и за январь.
Сроки выплаты денег будут разными. Все зависит от того, каким способом человек получает пенсию. Если на почте, то необходимо узнать график работы своего отделения, — добавила она.
Помимо этого, некоторых категорий граждан ждет в декабре дополнительная надбавка в размере 1200 рублей. Это касается пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. «Раньше это была компенсационная выплата людям, которые осуществляли уход за пенсионером. Теперь ее будут начислять к пенсии всем», — подчеркнула юрист.
Повышенная пенсия и другие надбавки
С начала 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Однако в связи с изменением графика выплат, связанным с увеличенными новогодними праздниками, пенсионеры уже в декабре получат пенсию с учетом индексации, то есть — в увеличенном размере. Она также уточнила, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится.
Пенсия может быть еще выше
С 1 января текущего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8728 рублей 73 копейки, а стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) возрастет до 142 рублей 76 копеек. Эти изменения направлены на повышение финансового благополучия пенсионеров.
Отмечается также, что прибавку к пенсии теоретически могут сделать выше ожидаемо. Связано это с тем, что размер ежегодной индексации зависит от инфляции. Поэтому выплаты могут быть выше. В настоящий момент известно, что пенсию проиндексируют на 7,3%.
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