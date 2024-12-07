Врач назвала продукт, поражающий нервную систему и вызывающий рак

Врач-эндокринолог Калошина: жареное мясо может спровоцировать развитие онкологии
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Мясо не рекомендуется жарить на сливочном масле, заявила эндокринолог Калошина
Мясо не рекомендуется жарить на сливочном масле, заявила эндокринолог Калошина Фото:

Жареное мясо может нанести вред нервной и репродуктивной системам человека, а также способствовать развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

«Самым вредным элементом является образующаяся в процессе приготовления жареного мяса корочка, и именно в ней находятся критически вредные для организма вещества — гетероциклические амины и акриламид. Первые являются сильным канцерогеном, то есть веществом, способным привести к развитию рака. А акриламид поражает нервную, а также репродуктивную системы», — заявила Калошина. Ее слова приводит MK.RU.

Она также предостерегла от использования при жарке мяса растительных масел с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, которые при нагревании способны формировать канцерогены и трансжиры. Они содержатся в сливочном масле, свином сале и оливковом масле холодного отжима.

Рекомендации врачей о питании при онкологических заболеваниях становятся все более актуальными, учитывая растущее число случаев рака. Так, врач-онколог Марьяна Брунштейн ранее подчеркивала важность исключения из рациона красного и переработанного мяса, которые могут увеличивать риски заболеваний, в том числе онкологических.

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Жареное мясо может нанести вред нервной и репродуктивной системам человека, а также способствовать развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. «Самым вредным элементом является образующаяся в процессе приготовления жареного мяса корочка, и именно в ней находятся критически вредные для организма вещества — гетероциклические амины и акриламид. Первые являются сильным канцерогеном, то есть веществом, способным привести к развитию рака. А акриламид поражает нервную, а также репродуктивную системы», — заявила Калошина. Ее слова приводит MK.RU. Она также предостерегла от использования при жарке мяса растительных масел с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, которые при нагревании способны формировать канцерогены и трансжиры. Они содержатся в сливочном масле, свином сале и оливковом масле холодного отжима. Рекомендации врачей о питании при онкологических заболеваниях становятся все более актуальными, учитывая растущее число случаев рака. Так, врач-онколог Марьяна Брунштейн ранее подчеркивала важность исключения из рациона красного и переработанного мяса, которые могут увеличивать риски заболеваний, в том числе онкологических.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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