Врач назвала продукт, поражающий нервную систему и вызывающий рак

Жареное мясо может нанести вред нервной и репродуктивной системам человека, а также способствовать развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
«Самым вредным элементом является образующаяся в процессе приготовления жареного мяса корочка, и именно в ней находятся критически вредные для организма вещества — гетероциклические амины и акриламид. Первые являются сильным канцерогеном, то есть веществом, способным привести к развитию рака. А акриламид поражает нервную, а также репродуктивную системы», — заявила Калошина. Ее слова приводит MK.RU.
Она также предостерегла от использования при жарке мяса растительных масел с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, которые при нагревании способны формировать канцерогены и трансжиры. Они содержатся в сливочном масле, свином сале и оливковом масле холодного отжима.
Рекомендации врачей о питании при онкологических заболеваниях становятся все более актуальными, учитывая растущее число случаев рака. Так, врач-онколог Марьяна Брунштейн ранее подчеркивала важность исключения из рациона красного и переработанного мяса, которые могут увеличивать риски заболеваний, в том числе онкологических.
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