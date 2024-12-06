Выходные — это отличное время, чтобы провести его с детьми. Можно насладиться свежим воздухом, гуляя по паркам и скверам, сходить в развлекательные центры или сводить детей на детские площадки. Куда сходить с детьми на выходных в Кургане — в подборке URA.RU.
Центральный парк культуры и отдыха
Здесь можно покататься на самокатах или велосипедах, покачаться на световых качелях, позаниматься на уличных тренажерах, покормить животных на площадке с животными, посетить аттракционы или веревочный городок.
Детский парк и городской сад
Рядом с ЦПКиО находится детский парк с бесплатным уличным городком с качелями, горками и песочницей. В городском саду есть детская площадка для малышей и большой городок с горками и канатом.
Детские развлекательные центры
В Кургане есть и развлекательные центры с аниматорами и игровыми автоматами:
- Happy Land на улице Карбышева, 33Б. Детям можно устроить праздник с аниматорами или же просто посетить игровые зоны;
- Игровая комната «Каникулы» в ТРЦ «Рио»;
- Семейный парк приключений «Замания» в ТРЦ «ГиперСити»;
- Развлекательный центр «Пушка» в ТЦ «Пушкинский».
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