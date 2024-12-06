06 декабря 2024

Куда сходить с детьми на выходных в Кургане

В Кургане на выходных детей можно сводить в развлекательные центры
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская игровая комната. Курган, игровая комната, детская комната, замания
Детей можно сводить в игровые комнаты Фото:

Выходные — это отличное время, чтобы провести его с детьми. Можно насладиться свежим воздухом, гуляя по паркам и скверам, сходить в развлекательные центры или сводить детей на детские площадки. Куда сходить с детьми на выходных в Кургане — в подборке URA.RU.

Центральный парк культуры и отдыха

Здесь можно покататься на самокатах или велосипедах, покачаться на световых качелях, позаниматься на уличных тренажерах, покормить животных на площадке с животными, посетить аттракционы или веревочный городок.

Детский парк и городской сад

Рядом с ЦПКиО находится детский парк с бесплатным уличным городком с качелями, горками и песочницей. В городском саду есть детская площадка для малышей и большой городок с горками и канатом.

Детские развлекательные центры

В Кургане есть и развлекательные центры с аниматорами и игровыми автоматами:

  • Happy Land на улице Карбышева, 33Б. Детям можно устроить праздник с аниматорами или же просто посетить игровые зоны;
  • Игровая комната «Каникулы» в ТРЦ «Рио»;
  • Семейный парк приключений «Замания» в ТРЦ «ГиперСити»;
  • Развлекательный центр «Пушка» в ТЦ «Пушкинский».

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Выходные — это отличное время, чтобы провести его с детьми. Можно насладиться свежим воздухом, гуляя по паркам и скверам, сходить в развлекательные центры или сводить детей на детские площадки. Куда сходить с детьми на выходных в Кургане — в подборке URA.RU. Здесь можно покататься на самокатах или велосипедах, покачаться на световых качелях, позаниматься на уличных тренажерах, покормить животных на площадке с животными, посетить аттракционы или веревочный городок. Рядом с ЦПКиО находится детский парк с бесплатным уличным городком с качелями, горками и песочницей. В городском саду есть детская площадка для малышей и большой городок с горками и канатом. В Кургане есть и развлекательные центры с аниматорами и игровыми автоматами:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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