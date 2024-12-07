Ветеранские льготы получат больше россиян

Депутаты Госдумы РФ предложили присвоить статус ветерана боевых действий спасателям МЧС и сотрудникам военно-гражданских администраций (ВГА), участвовавшим в спецоперации на территории Украины, ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Предложение о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон «О ветеранах» планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 10 декабря.
«Статус ветерана боевых действий предложено присваивать спасателям МЧС, принимавшим участие в спецоперации на территории Украины, ЛДНР и новых российских регионов, а также сотрудникам военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, проработавших в них не менее полугода», — передает «Парламентская газета».
Согласно законопроекту, ветераны-работники военно-гражданских администраций смогут рассчитывать на следующие виды господдержки:
— преимущественное обеспечение санаторно-курортными путевками при медицинских показаниях;
— первоначальное право на приобретение садовых и огородных участков, установку квартирного телефона;
— возможность использования ежегодного отпуска в удобное время.
На эти же льготы могут рассчитывать спасатели, занимавшиеся разминированием территорий с начала СВО. Помимо этого они смогут получать повышенную пенсию, компенсацию 50% расходов на жилье и капремонт, медицинское обслуживание в прикрепленных учреждениях, бесплатные протезы (кроме зубных) и протезно-ортопедические изделия. В том числе профессиональное обучение за счет работодателя, отпуск без сохранения зарплаты до 35 дней в году, преимущественное использование услуг организаций связи, культуры и спорта и внеочередное приобретение билетов на транспорт.
Ранее стало известно, что России запустилась платформа СВОИРОДНЫЕ.РФ для психологической и социальной помощи ветеранам СВО и их семьям. По словам замминистра обороны Анны Цивилёвой, она предлагает поддержку в реабилитации, юридических вопросах и семейных отношениях. Платформа также включает раздел патриотического воспитания и возможности переобучения, передает «Ридус».
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