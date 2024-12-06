06 декабря 2024

В Москве заинтересовались смертью челябинского младенца, набитого ветошью

Бастрыкин затребовал доклад о гибели челябинского младенца, набитого ветошью
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Родные погибшего младенца боятся, что виновные могут избежать наказания Фото:

Родители добиваются наказания для виновных в смерти своего новорожденного ребенка, считая причиной гибели врачебную ошибку. Эксгумация показала, что тело мальчика набито ветошью. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по данной ситуации в региональном Управлении ведомства.

«В эфире программы на федеральном телеканале прозвучало обращение к Председателю Следственного комитета России Бастрыкину А.И. в связи с расследованием причин гибели младенца в одном из роддомов Челябинска. Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о предварительных результатах расследования уголовных дел и по доводам, изложенным в сюжете», — сообщает официальный telegram-канал ведомства.

В региональном СК проводит расследование по делу о причинении смерти по неосторожности. Мальчик родился в сентябре 2022 года, через несколько дней был помещен в реанимационное отделение, где позже умер. Родители погибшего ребенка заявляют о подделке части медицинских документов, предоставленных им. Кроме того, проведенная в мае 2024 года эксгумация тела младенца выявила, что у него нет внутренних органов, а вместо них — ветошь.

Как URA.RU писало ранее, после данного факта в трех больницах Челябинска прошли проверки. Их выводы Министерство здравоохранения передало следователям, не огласив результаты публично.

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Родители добиваются наказания для виновных в смерти своего новорожденного ребенка, считая причиной гибели врачебную ошибку. Эксгумация показала, что тело мальчика набито ветошью. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по данной ситуации в региональном Управлении ведомства. «В эфире программы на федеральном телеканале прозвучало обращение к Председателю Следственного комитета России Бастрыкину А.И. в связи с расследованием причин гибели младенца в одном из роддомов Челябинска. Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о предварительных результатах расследования уголовных дел и по доводам, изложенным в сюжете», — сообщает официальный telegram-канал ведомства. В региональном СК проводит расследование по делу о причинении смерти по неосторожности. Мальчик родился в сентябре 2022 года, через несколько дней был помещен в реанимационное отделение, где позже умер. Родители погибшего ребенка заявляют о подделке части медицинских документов, предоставленных им. Кроме того, проведенная в мае 2024 года эксгумация тела младенца выявила, что у него нет внутренних органов, а вместо них — ветошь. Как URA.RU писало ранее, после данного факта в трех больницах Челябинска прошли проверки. Их выводы Министерство здравоохранения передало следователям, не огласив результаты публично.
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