В Москве заинтересовались смертью челябинского младенца, набитого ветошью

Бастрыкин затребовал доклад о гибели челябинского младенца, набитого ветошью

07 декабря 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Родные погибшего младенца боятся, что виновные могут избежать наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители добиваются наказания для виновных в смерти своего новорожденного ребенка, считая причиной гибели врачебную ошибку. Эксгумация показала, что тело мальчика набито ветошью. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по данной ситуации в региональном Управлении ведомства. «В эфире программы на федеральном телеканале прозвучало обращение к Председателю Следственного комитета России Бастрыкину А.И. в связи с расследованием причин гибели младенца в одном из роддомов Челябинска. Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о предварительных результатах расследования уголовных дел и по доводам, изложенным в сюжете», — сообщает официальный telegram-канал ведомства. В региональном СК проводит расследование по делу о причинении смерти по неосторожности. Мальчик родился в сентябре 2022 года, через несколько дней был помещен в реанимационное отделение, где позже умер. Родители погибшего ребенка заявляют о подделке части медицинских документов, предоставленных им. Кроме того, проведенная в мае 2024 года эксгумация тела младенца выявила, что у него нет внутренних органов, а вместо них — ветошь. Как URA.RU писало ранее, после данного факта в трех больницах Челябинска прошли проверки. Их выводы Министерство здравоохранения передало следователям, не огласив результаты публично. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители добиваются наказания для виновных в смерти своего новорожденного ребенка, считая причиной гибели врачебную ошибку. Эксгумация показала, что тело мальчика набито ветошью. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по данной ситуации в региональном Управлении ведомства. «В эфире программы на федеральном телеканале прозвучало обращение к Председателю Следственного комитета России Бастрыкину А.И. в связи с расследованием причин гибели младенца в одном из роддомов Челябинска. Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о предварительных результатах расследования уголовных дел и по доводам, изложенным в сюжете», — сообщает официальный telegram-канал ведомства. В региональном СК проводит расследование по делу о причинении смерти по неосторожности. Мальчик родился в сентябре 2022 года, через несколько дней был помещен в реанимационное отделение, где позже умер. Родители погибшего ребенка заявляют о подделке части медицинских документов, предоставленных им. Кроме того, проведенная в мае 2024 года эксгумация тела младенца выявила, что у него нет внутренних органов, а вместо них — ветошь. Как URA.RU писало ранее, после данного факта в трех больницах Челябинска прошли проверки. Их выводы Министерство здравоохранения передало следователям, не огласив результаты публично.