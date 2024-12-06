Свердловский мэр встретит Новый год в СИЗО. Видео

Суд Первоуральска отправил под арест мэра Дегтярска Пильникова

07 декабря 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Пильникова задержали вечером 6 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска Первоуральский суд избрал мерой пресечения главе Дегтярска (Свердловская область) Вадиму Пильникову арест. Он пробудет за решеткой до 5 февраля следующего года, передает корреспондент URA.RU. «Избрать в отношении обвиняемого Пильникова <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 февраля 2025 года», — объявил судья. Сам Пильников просил о домашнем аресте. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал. Задержанию предшествовали обыски в мэрии 27 ноября. После них был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин. Его обвинили в превышении должностных полномочий и тоже отправили на два месяца в СИЗО. Ущерб, который был причинен округу, оценили в 30 млн рублей. Сумма взятки, о которой идет речь, составляет порядка 50 млн. Кроме того, по месту жительства обвиняемых тоже провели обыски и нашли ценности на 60 млн. Это автомобиль стоимостью 16 млн, наличные деньги и драгоценности. Более подробно о коррупционном скандале — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоуральский суд избрал мерой пресечения главе Дегтярска (Свердловская область) Вадиму Пильникову арест. Он пробудет за решеткой до 5 февраля следующего года, передает корреспондент URA.RU. «Избрать в отношении обвиняемого Пильникова <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 февраля 2025 года», — объявил судья. Сам Пильников просил о домашнем аресте. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал. Задержанию предшествовали обыски в мэрии 27 ноября. После них был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин. Его обвинили в превышении должностных полномочий и тоже отправили на два месяца в СИЗО. Ущерб, который был причинен округу, оценили в 30 млн рублей. Сумма взятки, о которой идет речь, составляет порядка 50 млн. Кроме того, по месту жительства обвиняемых тоже провели обыски и нашли ценности на 60 млн. Это автомобиль стоимостью 16 млн, наличные деньги и драгоценности. Более подробно о коррупционном скандале — в сюжете URA.RU.