06 декабря 2024

В Нижневартовске открылся семейный ресторан в необычном стиле. Фото

В Нижневартовске открылся ресторан «Авокадо» с тематическим интерьером
© Служба новостей «URA.RU»
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В ресторане можно попробовать закуски с авокадо и блюда из морепродуктов
В ресторане можно попробовать закуски с авокадо и блюда из морепродуктов Фото:

Семейный ресторан «Авокадо» распахнул двери в Нижневартовске (ХМАО). Интерьер заведения выполнен в зеленых цветах, а вместо обычной посуды гостям подают блюда в тарелках в виде авокадо.

«Меню включает салаты, супы, разнообразные мясные блюда и морепродукты», — рассказали администраторы ресторана в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В заведении также есть и закуски с авокадо.

Из новых заведений, открывшихся в 2024 году в Нижневартовске, — грузинский ресторан «Хочу Пури». В нем можно попробовать хачапури из дровяной печи и почти десяток видов хинкали.

Ранее URA.RU сообщало об открытии в Сургуте ресторана морепродуктов «Мидийное место». Сеть заведений сначала обрела популярность в Сочи, а затем и в других российских городах.

В Нижневартовске открылся семейный ресторан «Авокадо»
В Нижневартовске открылся семейный ресторан «Авокадо»
Фото:

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Семейный ресторан «Авокадо» распахнул двери в Нижневартовске (ХМАО). Интерьер заведения выполнен в зеленых цветах, а вместо обычной посуды гостям подают блюда в тарелках в виде авокадо. «Меню включает салаты, супы, разнообразные мясные блюда и морепродукты», — рассказали администраторы ресторана в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В заведении также есть и закуски с авокадо. Из новых заведений, открывшихся в 2024 году в Нижневартовске, — грузинский ресторан «Хочу Пури». В нем можно попробовать хачапури из дровяной печи и почти десяток видов хинкали. Ранее URA.RU сообщало об открытии в Сургуте ресторана морепродуктов «Мидийное место». Сеть заведений сначала обрела популярность в Сочи, а затем и в других российских городах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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