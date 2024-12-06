Семейный ресторан «Авокадо» распахнул двери в Нижневартовске (ХМАО). Интерьер заведения выполнен в зеленых цветах, а вместо обычной посуды гостям подают блюда в тарелках в виде авокадо.
«Меню включает салаты, супы, разнообразные мясные блюда и морепродукты», — рассказали администраторы ресторана в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В заведении также есть и закуски с авокадо.
Из новых заведений, открывшихся в 2024 году в Нижневартовске, — грузинский ресторан «Хочу Пури». В нем можно попробовать хачапури из дровяной печи и почти десяток видов хинкали.
Ранее URA.RU сообщало об открытии в Сургуте ресторана морепродуктов «Мидийное место». Сеть заведений сначала обрела популярность в Сочи, а затем и в других российских городах.
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