В Челябинске в районе улицы Елькина ночью 7 декабря произошла коммунальная авария. В результате улицу залило водой. На месте работает ремонтная бригада. Об этом сообщили в МУП «ПОВВ»
«Вниманию жителей Советского района. Для определения повреждения в районе улицы Елькина — Воровского прибыла бригада МУП „ПОВВ“. Временно ограничено водоснабжение по ул. Елькина, 80а и 82», — сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
В МУПе уточнили, что организован подвоз воды жителям оставшихся без ресурса домов. Комитет дорожного хозяйства очистит территорию около аварии от образовавшейся наледи. Сообщение о коммунальном ЧП появилось в социальных сетях. Жители засняли хлынувший по улице поток воды.
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