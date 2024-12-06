06 декабря 2024

В Челябинске из-за прорыва трубы затопило дворы. Видео

В Челябинске на улице Елькина из-за прорыва трубы затопило дворы
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей на объезде города. Челябинск, коммунальная авария, теплотрасса, канализация, жкх, раскоп
О потопе на улице Елькина в Челябинске сообщили местные жители Фото:

В Челябинске в районе улицы Елькина ночью 7 декабря произошла коммунальная авария. В результате улицу залило водой. На месте работает ремонтная бригада. Об этом сообщили в МУП «ПОВВ»

«Вниманию жителей Советского района. Для определения повреждения в районе улицы Елькина — Воровского прибыла бригада МУП „ПОВВ“. Временно ограничено водоснабжение по ул. Елькина, 80а и 82», — сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

В МУПе уточнили, что организован подвоз воды жителям оставшихся без ресурса домов. Комитет дорожного хозяйства очистит территорию около аварии от образовавшейся наледи. Сообщение о коммунальном ЧП появилось в социальных сетях. Жители засняли хлынувший по улице поток воды.

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В Челябинске в районе улицы Елькина ночью 7 декабря произошла коммунальная авария. В результате улицу залило водой. На месте работает ремонтная бригада. Об этом сообщили в МУП «ПОВВ» «Вниманию жителей Советского района. Для определения повреждения в районе улицы Елькина — Воровского прибыла бригада МУП „ПОВВ“. Временно ограничено водоснабжение по ул. Елькина, 80а и 82», — сообщили в пресс-службе муниципального предприятия. В МУПе уточнили, что организован подвоз воды жителям оставшихся без ресурса домов. Комитет дорожного хозяйства очистит территорию около аварии от образовавшейся наледи. Сообщение о коммунальном ЧП появилось в социальных сетях. Жители засняли хлынувший по улице поток воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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